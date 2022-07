Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpatrzy do końca roku 30 wniosków o uchylenie posłom immunitetu - wynika z planu pracy komisji opublikowanego na jej stronie sejmowej. 16 wniosków dotyczy posłów Konfederacji, w tym 10 Grzegorza Brauna, a trzy Jakuba Kuleszy.

10 wniosków dotyczy Grzegorza Brauna / Leszek Szymański / PAP

Z planu pracy Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych na okres od 1 lipca do 31 grudnia wynika, że zostaną rozpatrzone wnioski Komendanta Głównego Policji o wyrażenie przez Sejm zgody do pociągnięcia do odpowiedzialności za wykroczenie posłów Gabrieli Lenartowicz (KO), Arkadiusza Mularczyka (PiS), Marka Asta (PiS), Stefana Krajewskiego (KP-PSL), Moniki Falej (Lewica) i Magdaleny Filiks (KO; dwa wnioski) oraz posłów Konfederacji: Grzegorza Brauna (10 wniosków), Jakuba Kuleszy (trzy wnioski), Konrada Berkowicza, Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka.

Jak podsumował w piątek szef koła Konfederacja Jakub Kulesza, zazwyczaj takie wnioski związane są z tym, że jakiś poseł nie przyjął mandatu za wykroczenie drogowe, albo że ktoś chce posłowi wytoczyć proces z powództwa prywatnego - bo np. poseł kogoś pomówił, obraził lub kopnął. Czy to oznacza, że posłowie Konfederacji dokonują wykroczeń drogowych lub dokonują fizycznej napaści na innych posłów? Nic bardziej mylnego. Wnioski te dotyczą braku maseczki, na świeżym powietrzu, podczas wykonywania obowiązków poselskich... - napisał Kulesza na Twitterze.

W jednym z postów Kulesza zapewnił, że jako "wolnościowiec" nie ma nic do osób, które chodzą w maseczkach. Problem pojawia się, gdy jesteśmy do tego przymuszani. I gdy cały aparat państwa - policja, sądy, Sejm musi zajmować się takimi głupotami - zaznaczył szef koła Konfederacja.

Z kolei Krzysztof Bosak wyraził w piątek w mediach społecznościowych zgodę na upublicznienie szczegółów wniosku w jego sprawie. Szanowny Komendancie Polskiej Policji, wyrażam zgodę na upublicznienie szczegółów dot. postępowania, które spowodowało wniosek o uchylenie mojego immunitetu. Przy okazji dajcie znać, o co chodzi, bo dowiaduję się z mediów, że działacie w mojej sprawie. Może być na adres mojego biura - napisał Bosak na Twitterze. Jak podają nieoficjalnie media, w przypadku Bosaka chodzi o nieprzestrzeganie wymogu noszenia maseczki w pandemii.

Komisja ma rozpatrzeć ponadto wnioski o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej: Borysa Budki (KO, wniosek oskarżyciela prywatnego Joanny Lichockiej), Joanny Scheuring-Wielgus (Lewica, wniosek Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum-Zachód), Marka Kuchcińskiego (PiS; wniosek oskarżyciela subsydiarnego posła Michała Szczerby), Sławomira Skwarka (PiS; wniosek oskarżyciela prywatnego), Zbigniewa Ziejewskiego (KP-PSL; wniosek KG Policji) oraz Przemysława Czarnka (PiS; wniosek oskarżycieli prywatnych).

Zaplanowano też rozpatrzenie wniosku Instytutu Analiz Środowiskowych w Częstochowie o zgodę na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posłanki Klaudii Jachiry (KO).