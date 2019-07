Sejm uchwalił ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Sejm przyjął poprawkę złożoną przez Kukiz'15, która zakłada podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatku do wysokości płacy minimalnej.

Piątkowe posiedzenie Sejmu / Marcin Obara / PAP

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z poprawką głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Poprawkę przyjęta przez Sejm została zgłoszona przez Kukiz'15 i dotyczy podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do najniższej płacy krajowej.



Od marca renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zł. Natomiast obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto.



Dla kogo świadczenie?

O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).



Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.



Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.



Ustawa wejdzie w życie 1 października.