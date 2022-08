Sędzia Igor Tuleya nie wróci do orzekania. Dziś otrzymał pismo sprawującego nadzór nad sądem prezesa warszawskiego Sądu Apelacyjnego Piotra Schaba, który uchylił decyzję o przywróceniu go do pracy. W listopadzie 2020 r. sędziego Tuleyę w wykonywaniu obowiązków zawiesiła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Igor Tuleya / Łukasz Gagulski / PAP Przed godziną 9:00 sędzia Igor Tuleya przyszedł do pracy do Sądu Okręgowego i udał się do działu kadr odebrać pisma od prezes sądu Joanny Przanowskiej-Tomaszek. Czekały na niego trzy dokumenty - pierwszy o przywróceniu do pracy, a drugi o wysłaniu na przymusowy urlop do połowy września. Jednak te pisma zostały unieważnione przez dokument autorstwa prezesów Sądu Apelacyjnego - Piotra Schaba i Przemysława Radzika, którzy sprawują nadzór nad SO. Pismo unieważniło decyzję prezes SO i znów zawiesiło Igora Tuleyę. W mojej sytuacji niewiele się zmieniło - powiedział po wyjściu z SO w Warszawie sędzia. Będziemy szukali sprawiedliwości przed sądami powszechnymi, które ciągle są niezależne. Będziemy również prawdopodobnie przeprowadzali jakąś akcję przed sądem europejskim - dodał Tuleya. Jak donoszą nasi dziennikarze, niewykluczone są też zawiadomienia do prokuratury. Dlaczego Igor Tuleya został zawieszony? W listopadzie 2020 r. na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tuleyi, zawiesiła go w obowiązkach służbowych i obniżyła mu wynagrodzenie. Powodem wniosku prokuratury ws. uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tuleyi uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Po decyzji Izby Dyscyplinarnej Tuleya został odsunięty od orzekania przez prezesa warszawskiego sądu okręgowego Piotra Schaba. Sędzia Tuleya nie usłyszał zarzutów. Konsekwentnie odmawia stawienia się w prokuraturze. Podkreśla, że nie uznaje Izby Dyscyplinarnej jako sądu oraz ważności decyzji podjętych przez tę izbę. W kwietniu 2021 r. Izba Dyscyplinarna nie wyraziła zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego do prokuratury, o co wnioskowali śledczy. Zobacz również: Szkoła Magii na Zamku Czocha! Trzy dni widowiskowych pokazów

Janusz Piechociński gościem rozmowy w Południe w RMF FM

Z psem w torebce. Wrocławskie zoo o sposobach omijania zakazu

Menadżerowie będą pracować przy obsłudze bagażu. Zmiany w liniach Qantas Opracowanie: Cezary Faber