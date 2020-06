Premier Mateusz Morawiecki już wkrótce ma zostać zastępcą Jarosława Kaczyńskiego w PiS - ustalił „Super Express”. Wczesną jesienią mają się odbyć wewnętrzne wybory w PiS.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński / Leszek Szymański / PAP

Według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" jedną z najważniejszych zmian ma być awans Mateusza Morawieckiego na zastępcę Jarosława Kaczyńskiego. Wzmocnienie premiera w PiS to wzmocnienie Jarosława Kaczyńskiego. To również sygnał, kto będzie najpoważniejszym kandydatem w przyszłości do objęcia przywództwa w PiS po Jarosławie - mówi "SE" ważny polityk PiS.

Być może szef rządu zastąpi wiceprezesa Adama Lipińskiego, który powoli wycofuje się najpewniej z politycznej aktywności. Kaczyński ma duże zaufanie do Mateusza Morawieckiego. To premier jest w tej chwili gwarantem wyjścia PiS poza nasz twardy elektorat. To może być też namaszczenie Morawieckiego na przyszłego lidera PiS - twierdzi rozmówca gazety.

Obecnie wiceprezesami PiS są Beata Szydło, Joachim Brudziński, Adam Lipiński, Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Mariusz Kamiński.