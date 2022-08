"Po tych siedmiu dniach wiemy doskonale, że przedsiębiorcy, przetwórcy rolni, branża medyczna, wszyscy uderzyli na alarm. Mamy sytuację, w której pan premier wyznaczył dwóch wicepremierów do rozwiązania problemu z niedoborem dwutlenku węgla i kwasu azotowego. A tu okazuje się, że nie trzeba dwóch wicepremierów, jeden prezes Daniel Obajtek wydał polecenie "wznowić produkcję". I Anwil wznowił" - mówił w programie "7 pytań o 07:07" w radiu RMF24 były minister rolnictwa Marek Sawicki.

Polityk PSL-u podkreślił, że "żąda od premiera wyjaśnień", kto podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji nawozów, gdyż daje to sygnał na rynki europejskie, "że z polską żywnością i stabilnością dostaw jest coś nie tak".

"Powodem kryzysu jest nieudolność zarządzających. Premier nam tłumaczy, że magazyny gazowe są zapełnione w 98 procentach, a wypełnimy je do 110 proc., mamy wydobycie krajowe i jeszcze nam się mówi, że spokojnie można czekać na zimę, bo będą kontrakty zapewniające nam dopływ gazu. To dlaczego wstrzymuje się dostawy gazowe do tych spółek azotowych? A może się nie wstrzymuje? A może mieliśmy tylko takie działania nieudolnych cwaniaczków w postaci zarządów tych firm, które chciały dać impuls cenowy?" - pytał Sawicki.

"Mamy centralnie sterowaną gospodarką i ci menedżerowie rano kawy nie wypiją, jeśli z Nowogrodzkiej nie dostaną sygnału, że ją wypić mogą" - stwierdził.