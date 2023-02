Projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie idzie bardzo szybko - uważa wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak poinformował, kosztorys powinien zostać stworzony w kilka miesięcy.

Jacek Sasin / Artur Reszko / PAP

Jak przypomniał Sasin w rozmowie z TVP Info, trzy miesiące temu doszło do podpisania wstępnych dokumentów pomiędzy stroną polską a koreańską, dotyczących projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej z udziałem PGE, ZE PAK i koreańskiego koncernu KHNP.

W tym czasie wydarzyło się niezwykle dużo. W tej chwili w Polsce przebywa delegacja koreańska składająca się z praktyków ustalających szczegóły realizacji tej inwestycji. Odbyły się rozmowy z przedstawicielami PGE i ZE PAK - poinformował Sasin. Jak dodał, w czwartek doszło do rozmów przedstawicieli KHNP z MAP, w czasie których m.in. określano sprawy, które powinny być w najbliższym czasie omówione i rozmawiano o harmonogramie.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to nie były omawiane, ponieważ są to sprawy omawiane na poziomie międzyrządowym. Jest oczywiste, że tak wielka inwestycja zagraniczna i kapitałowy udział strony koreańskiej wymaga decyzji rządu Korei Płd. - oświadczył wicepremier, dodając, że jest po rozmowach ze swoim koreańskim odpowiednikiem i ma "twarde zapewniania, że to finansowanie będzie na bardzo wysokim poziomie".

Jak zastrzegł Jacek Sasin, aby powiedzieć jakie kwoty i dział kapitałowy Korei Płd. wchodzi w grę, potrzebne jest stworzenie kosztorysu i ustalenie, ile ta inwestycja będzie ostatecznie kosztować. Nad tym pracujemy. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy będziemy mieli twarde ustalenia - oświadczył wicepremier, dodając, że ma deklarację udziału koreańskich banków i instytucji finansowych w finansowaniu dłużnym. Można powiedzieć, że ta inwestycja ma bardzo mocne finansowe podstawy - ocenił.

Kto zbuduje elektrownię?

Jesienią 2022 r. ZE PAK, PGE i koreański koncern KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400. Jednocześnie Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły porozumienie ws. współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie.

Pod koniec 2022 r. KHNP, jego spółka-matka - koncern KEPCO, oraz szereg instytucji finansowych z Korei Płd. podpisali memorandum o współpracy przy finansowaniu zagranicznych projektów jądrowych. Obok obu firm memorandum "Nuclear Power Plant Financing Team Korea" podpisały rządowe instytucje finansowe: Korea Development Bank, Export-Import Bank of Korea i Korea Trade Insurance Corporation, oraz banki komercyjne: Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank i Hana Bank.

W ramach porozumienia KHNP i KEPCO zobowiązały się do dostarczania niezbędnych informacji finansowych i biznesowych związanych z rozwijanymi za granicą projektami jądrowymi. Jednocześnie koreańskie instytucje finansowe mają stworzyć podstawy współpracy przy planowanych projektach eksportu technologii jądrowych oraz wsparcia finansowego poprzez udział w zagranicznych projektach jądrowych.

Według prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego, pierwsza energia z elektrowni w Pątnowie powinna popłynąć w 2036 r.