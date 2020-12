Mamy ambicje, by Polska ucierpiała jak najmniej na skutek pandemii i była znów liderem wzrostu gospodarczego w Europie - powiedział wicepremier Jacek Sasin w sobotę w Chełmie (Lubelskie), gdzie przekazał samorządom promesy na wsparcie lokalnych inwestycji.

Jacek Sasin / Wojtek Jargiło / PAP

Sasin podkreślił, że rząd wspiera lokalne inwestycje prowadzone przez samorządy, ponieważ inwestycje - zarówno samorządowe, jak i rządowe, czy te prowadzone przez podmioty gospodarcze - stanowić będą "koło zamachowe dla gospodarki w momencie, kiedy będziemy wychodzić z kryzysu" spowodowanego epidemią koronawirusa.

Mamy ambicje, aby Polska ucierpiała jak najmniej w tym trudnym czasie, aby Polska stała się znowu liderem wzrostu gospodarczego w Europie, w Unii Europejskiej, tak jak to było jeszcze rok temu i żebyśmy wszyscy jako Polacy przeszli przez ten okres z jak najmniejszymi stratami - powiedział Sasin.

Jego zdaniem jest to możliwe, jeśli będziemy inwestować i "nie zmrozimy aktywności inwestycyjnej". Wtedy, w ocenie Sasina, ten rok zakończymy ze stosunkowo najmniejszymi stratami, a w przyszłym roku "będziemy mogli znowu wrócić do czołówki najszybciej rozwijających się krajów europejskich". Dzięki temu, że ochroniliśmy nasz rynek pracy, dzięki temu, że mamy te kadrowe rezerwy zachowane zarówno w firmach, jak i w instytucjach państwowych, że mamy niespowolniony proces inwestycyjny, że te miliardy złotych wpompowaliśmy do polskiej gospodarki, to nam się powiedzie - dodał.

Sasin przypomniał, że na wsparcie inwestycji samorządowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rząd przeznaczył w sumie 12 mld zł, z czego już 10 mld zł zostało rozdysponowane wśród jednostek samorządu lokalnego.

Wicepremier wręczył w Chełmie przedstawicielom sześciu samorządów symboliczne czeki na dofinasowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie to - na łączną kwotę ponad 33,5 mln zł - dotyczy 10 inwestycji.

Największą dotację - 25 mln zł - otrzymało miasto Chełm. 11 mln zł z tej puli to pieniądze na realizację największej drogowej inwestycji Chełma ostatnich lat - przebudowy ponad 8-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 12 w granicach miasta. 8 mln zł samorząd pozyskał na kompleksową termomodernizację czterech placówek oświatowych, kolejne 4 mln zł - na modernizację przestarzałego, energochłonnego oświetlenia ulicznego i wymianę latarni. Natomiast 2 mln zł rządowego wsparcia miasto wykorzysta na zakup nowoczesnych podziemnych pojemników na śmieci, urządzenie punktów do recyklingu i nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek podkreślił, że 12 mld zł przeznaczonych na inwestycje lokalne to bardzo duże środki, które świadczą że rząd dostrzega potrzeby samorządów. To wsparcie, które pozwoli dokończyć i realizować wiele inwestycji w całej Polsce, ale także tworzy nowe miejsca pracy, bo każda inwestycja to są nowe miejsca pracy i niwelowanie skutków epidemii w zakresie gospodarczym - powiedział Banaszek.

Dotacje otrzymały także powiat chełmski - 3,6 mln zł oraz gminy: Białopole - 2 mln zł, Leśniowice - 908 tys. zł, Sawin - 1 mln zł, Wierzbica - 1 mln zł.

Podobne promesy Sasin wręczył także w sobotę samorządowcom w Zamościu. Wsparcie na łączną kwotę ponad 14,6 mln zł otrzymało tam dziewięć zadań realizowanych przez pięć samorządów.

Po południu wicepremier jeszcze wręczy promesy samorządowcom w Biłgoraju. Tam wsparcie na łączną kwotę ponad 25,2 mln zł otrzyma dziesięć projektów realizowanych przez osiem samorządów.

Łącznie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządy w woj. lubelskim otrzymają blisko 750 mln zł dofinasowania do inwestycji.