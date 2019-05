Nietypowa eskorta przerażonej sarny na brzeg jeziora Ukiel na Pojezierzu Olsztyńskim. Policja opublikowała na Twitterze film z tego zdarzenia.

Na nagraniu widać, jak sarenka sprawnie dopływa do brzegu. Eskortowała ją olsztyńska policja.

Nie dowiemy się, co było powodem jej wejścia do wody, ale za to mamy pewność, że sarna dotarła cała i zdrowa do suchego lądu - pisze policja na Twitterze.