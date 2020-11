Samochód osobowy uderzył w przechodzące przez jezdnie stado jeleni. Do wypadku doszło w okolicach Jacentowa w Świętokrzyskiem. Do szpitala trafiło roczne dziecko, które podróżowało autem z dwójką dorosłych osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do wypadku doszło na drodze Radoszyce - Jacentów w powiecie koneckim. Na jezdnię wtargnęło - wprost pod nadjeżdżający opel vectra - stado jeleni.

W wyniku uderzenia w dwa zwierzęta 19-latka kierująca pojazdem straciła panowanie nad samochodem i zjechała do rowu. Doprowadziło to do dachowania pojazdu - powiedziała PAP st. sierż. Marta Przygodzka z Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

W samochodzie oprócz kobiety podróżowali 24-letni mężczyzna i roczne dziecko, które zostało odwiezione na konsultację medyczną do szpitala w Kielcach. Kierująca oplem vectrą była trzeźwa.