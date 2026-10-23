„Samochód staje się pociskiem”. PiS chce surowych kar dla drogowych zabójców

RMF24

Nawet 25 lat więzienia miałoby grozić kierowcom, którzy spowodują śmiertelny wypadek i przekroczą prędkość o co najmniej 100 kilometrów na godzinę. Jak dowiedział się reporter RMF FM Marek Mikołajczyk, projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości ws. tzw. zabójstwa drogowego trafił do konsultacji społecznych.

Reakcja na dramat na A1

Projekt przedstawiony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości to reakcja na głośną sprawę Sebastiana M. Za spowodowanie tragicznego wypadku na A1, w którym zginęły 3 osoby, został on skazany na zaledwie 8 lat więzienia. Był to najwyższy możliwy wymiar kary.

Oskarżony, wykorzystując drogę publiczną, zamiast się udać na dedykowany takim eksperymentom tor Formuły 1, sprawdzał, ile uda się maksymalnie wydobyć prędkości z tak stuningowanego BMW. Nie wiadomo, ile tego rodzaju eksperymentów oskarżony zdołał wcześniej skutecznie przeprowadzić, poza tym jednym, jaki został ujawniony, który zakończył się tragedią całej, trzyosobowej rodziny – mówiła sędzia Renata Folkman, podkreślając brawurę Sebastiana M. i lekceważenie dla przepisów ruchu drogowego.



Posłowie PiS-u chcieliby znacznego zaostrzenia Kodeksu karnego i od 8 do 25 lat więzienia za śmiertelny wypadek przy przekroczeniu prędkości o ponad 100 km/h.

Obywatel ma prawo czuć się bezpiecznie - za to płaci podatki. Jeżeli wyjeżdża na drogę, ma prawo czuć się chroniony przez państwo - mówił poseł PiS Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości. „Kto przekracza prędkość o 100 km, doskonale wie, co robi. Wie, że jego samochód staje się pociskiem, który zabija” - pisał na portalu X jego partyjny kolega Marcin Warchoł.



Co na to koalicja rządząca?

Czy projekt PiS-u może zyskać w Sejmie większość? Z koalicji rządzącej płyną na razie niejednoznaczne sygnały.

Myślę, że w ramach prac sejmowych będziemy w stanie dograć taką wersję, która będzie prawidłowa - mówił Paweł Śliz z Polski 2050. Dużo większy sceptycyzm wyraził wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Ukształtowany w ten sposób przepis jest ciężki do obrony. Szereg czynów dotyczących zabójstwa miałby sankcję niższą niż śmierć spowodowana nieumyślnie - tłumaczył polityk Koalicji Obywatelskiej.

Propozycją nowych przepisów posłowie zajmą się najwcześniej pod koniec listopada.

