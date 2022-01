Samodzielnie wytypował zwycięskie numery i został milionerem. Gracz, który złożył kupon Lotto w podkarpackim Strzyżowie, trafił szóstkę i wygrał ponad 5 mln zł.

Zdj. ilustracyjne / Materiały prasowe

To już czwarta szóstka w styczniowych losowaniach i druga w kolejności najwyższych wygranych w tym roku.



Dokładna suma wygranej z czwartku to: 5 103 813,10 zł.



Szczęśliwe numery, które padły w losowaniu 20 stycznia, to: 9, 13, 14, 17, 25, 40.



Gracz, który nie posiłkował się metodą chybił-trafił, ale sam wytypował zwycięskie numery, złożył kupon w punkcie przy ul. Rynek 23 w Strzyżowie.



Jak podaje Lotto, pierwsza i noworoczna "szóstka" została trafiona 1 stycznia w Żydowie (2 000 000 zł), druga - 11 stycznia w Bochni (5 242 877,40 zł), a trzecia - 15 stycznia w Lotto Plus w Radzionkowie (1 000 000 zł).

Rozbita w czwartek kumulacja to nie tylko główna wygrana, lecz także ponad 170 tys. wygranych niższego stopnia o łącznej wartości 6 496 209,90 zł.