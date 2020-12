Sąd Okręgowy w Lublinie wydał we wtorek Europejski Nakaz Aresztowania wobec Zbigniewa S., za którym prokuratura wydała już wcześniej list gończy. S. wyjechał do Norwegii, aby starać się tam o azyl polityczny.

W innej sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie Zbigniew S. podejrzany jest o przywłaszczenie 253 tys. zł na szkodę swojej fundacji w okresie od października do grudnia 2019 r / Prokuratura regionalna w Lublinie /

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Zbigniewa S. - powiedziała rzeczniczka tego sądu Barbara Markowska.

Zapadło wykonalne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa S., jest on poszukiwany. Z akt sprawy wynika, że przebywa w Norwegii - dodała Markowska.



O wydanie ENA wobec S. wystąpiła do sądu Prokuratura Regionalna w Lublinie. Chodzi o sprawę, w której prokuratura zarzuciła Zbigniewowi S. oszustwa podczas prowadzenia działalności charytatywnej na kwotę ponad 900 tys. zł i pranie pieniędzy w latach 2015-2017. W grudniu ubiegłego roku S. został w tej sprawie zatrzymany. Sąd odrzucił wtedy wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, natomiast zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 500 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.



Następne wnioski prokuratury o aresztowanie Zbigniewa S. w tej sprawie były odrzucane przez sądy, jednak 28 października tego roku, gdy S. wyjechał do Norwegii, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód uwzględnił wniosek prokuratury i nakazał aresztowanie S. na dwa miesiące od zatrzymania. Na tej podstawie prokuratura wydała za nim list gończy.



S. w treściach opublikowanych na Facebooku podał, że jest w Norwegii, gdzie zamierza się ubiegać o azyl polityczny.



W innej sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie - w której Zbigniew S. podejrzany jest o przywłaszczenie 253 tys. zł na szkodę swojej fundacji w okresie od października do grudnia 2019 r. - Sąd Rejonowy Lublin-Zachód nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego aresztowanie. Zażalenie prokuratury na to postanowienie zostało 26 listopada oddalone przez lubelski Sąd Okręgowy.



1 listopada 2019 r. weszła w życie umowa między Unią Europejską a Norwegią i Islandią, w której te państwa zobowiązały się do honorowania i wykonywania ENA.