​Sąd skazał 29-letniego Macieja K. na rok bezwzględnego pozbawienia wolności i 5 tys. zł grzywny. Wyrok taki usłyszał za pobicie wrocławskiego dziennikarza i wykładowcy Przemysława Witkowskiego, który w lipcu został zaatakowany za to, że skrytykował homofobiczne napisy na murze.

Przemysław Witkowski, wrocławski aktywista, poeta oraz nauczyciel akademicki został pobity na bulwarach odrzańskich za krytykę napisu "STOP PEDOFILOM Z LGBT" / Mateusz Czmiel / RMF FM

Do zdarzenia doszło w okolicach Mostu Trzebnickiego nad Odrą. Witkowski głośno zareagował na homofobiczne i nacjonalistyczne napisy na murze. Do dziennikarza podszedł młody mężczyzna, który zapytał, czy Witkowskiemu nie podobaj się graffiti, a następnie zaczął go bić.

Przemysław Witkowski opowiada o czwartkowej napaści we Wrocławiu Mateusz Czmiel /RMF FM

Oskarżony przekonywał przed sądem, że to on jest ofiarą, a bił w samoobronie. Tłumaczenia 29-latka nie przekonały sądu.

Takie zachowanie zasługuje na potępienie. To punkt zastanowienia dla każdego, kto chce przemocą reagować na poglądy drugiego człowieka - powiedział sędzia Tomasz Krawczyk, uzasadniając wyrok.





Cytat Miałem połamany nos w dwóch miejscach, popękaną kość w trzech miejscach. Muszę przejść operację prostowania nosa, mam problemy z oddychaniem

- mówi pobity dziennikarz.

Dziennikarz podkreślił również, że nie cieszy się w wyroku pozbawienia wolności dla napastnika - oczekiwał zadośćuczynienia materialnego, które pozwoli mu na pokrycie kosztów operacji.

Wyrok nie jest prawomocny.