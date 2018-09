​18-latek z Zabrza, który w ubiegłym tygodniu śmiertelnie ranił nożem swą matkę oraz zaatakował jej partnera, został we wtorek aresztowany. Wiele wskazuje na to, że atakując domowników, młody mężczyzna był pod wpływem dopalaczy. Usłyszał zarzut zabójstwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do tragedii doszło w nocy z minionego czwartku na piątek. Z ustaleń śledztwa wynika, że pobudzony 18-latek najpierw zaatakował nożem śpiącego konkubenta matki. Udało mu się wybiec z mieszkania w poszukiwaniu pomocy.

W tym czasie nastolatek zaatakował swą matkę. Ranił ją nożem w szyję. Na miejsce wezwano policję i pogotowie. Mimo trwającej godzinę reanimacji 38-letnia kobieta zmarła.



Młody mężczyzna - jak podała zabrzańska policja - był bardzo agresywny wobec interweniujących policjantów, a także wobec chcących udzielić mu pomocy ratowników. W końcu udało się go obezwładnić. Ze względu na stan silnego pobudzenia pobrano mu krew do badań na zawartość środków psychoaktywnych. Wyniki badań dadzą ostateczną odpowiedź, czy mężczyzna był pod wpływem dopalaczy.



Zatrzymany odmówił składania wyjaśnień. Zabrzańska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a sąd przychylił się we wtorek do tego wniosku. Za zabójstwo 18-latkowi grozi dożywocie. Po opatrzeniu ranny partner matki nastolatka wyszedł ze szpitala. Do szpitala trafił także sprawca zabójstwa, który prawdopodobnie sam okaleczył się nożem. Pilnują go policjanci.

(ph)