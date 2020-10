Milion euro poręczenia - czyli ponad 4,5 mln złotych. Ponadto zakaz zbliżania się do Roberta Lewandowskigo i jego żony, zakaz kontaktowania z nimi, dozór policji i zatrzymany paszport z zakazem opuszczania kraju. Takie środki zapobiegawcze zastosowała prokuratura wobec Cezarego Kucharskiego, byłego menedżera Roberta Lewandowskiego. Nie przyznał się on do szantażowania piłkarza w celu wymuszenia 20 mln euro zapłaty.

