Trwa procedura odwołania dyrektora Teatru Bagatela. W najbliższych dniach poddane analizie zostaną przesłane opinie. Jak zakłada Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Krakowa: Procedura odwołania dyrektora Teatru Bagatela powinna zostać zamknięta do końca stycznia. Konkurs na nowego dyrektora teatru zostanie ogłoszony na przełomie stycznia i lutego.





Dariusz Nowak: Do końca stycznia chcemy zakończyć procedurę odwołania dyrektora Teatru Bagatela Józef Polewka /RMF FM

Analizy potrwają kilka dni. Materiały do odwołania dyrektora Teatru Bagatela będą przygotowane lada dzień. Po odwołaniu zostanie rozpisany konkurs. Nowy konkurs powinien pojawić się na przełomie stycznia i lutego. Chcemy, żeby do końca stycznia ta procedura (odwołania - red.) została dopełniona. Możemy przyjąć z dużą pewnością, że do końca stycznia dyrektor będzie odwołany - mówi w rozmowie z RMF FM Dariusz Nowak, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Krakowa.





Jacek S. usłyszał zarzuty

Dyrektorowi Teatru Bagatela grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Podejrzany po przedstawieniu zarzutów nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów , a w obszernych wyjaśnieniach przedstawił warunki, jakie panowały w teatrze - twierdził, że były one doskonałe.

Jednak według prokuratury dyrektor poniżał swoje pracownice, poprzez słowa, wypowiedzi i sposób zachowania. Miał również dotykać je i dopuszczać się innych czynności, takich jak całowanie.