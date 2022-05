IPN upamiętni Witolda Pileckiego w 74. rocznicę jego śmierci. O 21:30, w godzinę śmierci Witolda Pileckiego zamordowanego z wyroku komunistycznego sądu w więzieniu na warszawskim Mokotowie, w całym kraju zapłoną znicze pamięci. "Rotmistrz jest niezwykle szlachetnym uosobieniem najważniejszych chyba dla nas wszystkich uniwersalnych wartości, związanych z miłością do ojczyzny, związanych z poświęceniem, oddaniem i z gotowością do tego, by ponieść ofiarę życia walcząc o wolność swojego kraju" - mówi w internetowym radiu RMF24 rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz.

Kiedy wypowiadamy nazwisko Witold Pilecki mamy przed sobą postać wyjątkową, bardzo szlachetnego niezłomnego żołnierza, który z miłości do ojczyzny gotów był poświęcić za nią życie i poświęcił za nią życie. Więc mamy przed sobą postać, która jest niezwykle szlachetnym uosobieniem najważniejszych chyba dla nas wszystkich uniwersalnych wartości, związanych z miłością do ojczyzny, związanych z poświęceniem oddaniem i z gotowością do tego by ponieść ofiarę życia właśnie walcząc o wolność swojego kraju - mówi w Radiu RMF24 rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz. Jak zaznacza, powinniśmy czcić pamięć o Rotmistrzu, a także pokazywać go jako przykład dla nas wszystkich dla młodych pokoleń.

Historyk przypomina też, że pierwszy ważny etap życia Pileckiego to przede wszystkim wojna polsko bolszewicka w 1920 r., a potem kampania wrześniowa 1939 r. Po kampanii wrześniowej Pilecki włączył się w działalność struktur Polskiego Państwa Podziemnego i jako ochotnik celowo dał się złapać. Podczas ulicznej łapanki w Warszawie, trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, by tam przygotowywać raporty, zbierać informacje o zbrodniach Niemców dokonywanych przede wszystkim na Żydach, ale także na Polakach, by organizować tam konspirację niepodległościową. I te słynne raporty Pileckiego, które powstawały właśnie informowały o tym do czego zdolni są Niemcy i jakiego rodzaju zbrodni dokonują w obozach koncentracyjnych - mówi dr Leśkiewicz.

Postać - symbol

Rotmistrz Witold Pilecki to jeden z najwybitniejszych żołnierzy z okresu drugiej wojny światowej. A jednocześnie to postać tragiczna. Doświadczył represji ze strony zarówno komunistów, jak i wcześniej ze strony Niemców. Rzeczywiście rotmistrz Pilecki to taka postać, która wymyka się jakimś szablonowym standardowym ocenom. To człowiek, który przecież po zakończeniu II wojny światowej chciał zupełnie normalnie żyć i funkcjonować w tej szarej, brutalnej komunistycznej rzeczywistości. Nie dane mu to było. Bowiem został aresztowany przez komunistów w maju '47 roku - przypomina rzecznik IPN.

Poddany był brutalnemu śledztwu, brutalnym przesłuchaniom. I właśnie 25 maja 1948 roku o godzinie 21:30 w więzieniu mokotowskim przy Rakowieckiej 37 został zamordowany strzałem w tył głowy.

Jak sam mówił Auschwitz to była igraszka w porównaniu z tym, co co czynili komuniści. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia rotmistrza Pileckiego z procesu jako maltretowana i zmęczoną twarz. Właśnie 25 maja kat Mokotowa Piotr Świtalski strzelił mu w tył głowy. I do dziś poszukujemy miejsca pochówku rotmistrza Pileckiego, by móc oddać należytą cześć już pochowanemu w grobie z honorami państwowymi temu wybitnemu i wielkiemu polskiemu bohaterowi. Dzisiaj zachęcamy wszystkich do tego, by zapalić znicze w miejscach, gdzie funkcjonują w Polsce upamiętnienia poświęcone Pileckiemu. Zróbmy to w hołdzie mistrzowi i wszystkim innym żołnierzom podziemia niepodległościowego - zachęca dr Leśkiewicz.

IPN upamiętni Rotmistrza Pileckiego w 74. rocznicę jego śmierci

O godz. 21:30 - w godzinę śmierci Witolda Pileckiego - w kilkudziesięciu miastach w całym kraju zapłoną znicze. Dokładna lista miejsc w których to się stanie jest dostępna na stronie IPN. Godzinę wcześniej z inicjatywy Instytutu w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie odbędzie się koncert "W hołdzie Rotmistrzowi".

W części muzycznej, pojawią się utwory napisane do wierszy polskich poetów (m.in. Norwida, Herberta) a także tradycyjne pieśni i piosenki o tematyce patriotycznej i religijnej, które zaśpiewają: Krzysztof Cugowski, Krzysztof Iwaneczko, Klaudia Kołata, Andrzej Lampert, Basia Pospieszalska, Barbara Ewa Pospieszalska i Natalia Rzeźniak-Pospieszalska. Fragmenty testamentu Witolda Pileckiego, czyli wybrane sentencje z "O naśladowaniu Chrystusa", będzie recytował Adam Woronowicz.

