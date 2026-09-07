Rząd zapowiadał wielkie zmiany w ochronie zdrowia. Reforma ma być opóźniona i łagodniejsza

RMF24

Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi o zmiany zapowiedziane na początku lipca po wybuchu afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Kluczowe nowości takie jak górny limit zarobków i czasu pracy lekarzy wejdą w życie najwcześniej za ponad rok, jeśli nową ustawę przyjmą posłowie, a potem podpisze ją prezydent. Ta ustawa jeszcze czeka na akceptację Rady Ministrów. Niebawem ma odbyć się dyskusja na jej temat w ramach obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. W tych przepisach już pojawił się zapis, że ustawa wejdzie w życie po dwunastu miesiącach.

W sprawie zapowiadanych zmian, w ramach konsultacji społecznych, zgłoszono dużo, bo ponad pół tysiąca uwag.

O zmianę terminu wejścia w życie kluczowych zmian prosili między innymi samorządowcy. Chcieli, żeby szpitale miały więcej czasu na wypracowanie porozumień, wygaszenie, renegocjację i zawarcie nowych kontraktów z medykami, żeby nie stracić lekarzy. W ustawie zostaje maksymalna stawka za godzinę pracy, czyli 240 złotych brutto. Jednak ta kwota będzie mogła być wyższa, jeśli lekarz ma dodatkowe zadania, na przykład kierownicze lub administracyjne. Te najważniejsze efekty reformy takie jak górne limity wynagrodzeń i czasu pracy medyków, jeśli zobaczymy we wrześniu, to najwcześniej we wrześniu przyszłego roku.

Ustawa z limitami zarobków medyków trafi do Sejmu najwcześniej w październiku, a do podpisu prezydenta najwcześniej w ostatnich tygodniach roku. Dopiero od momentu jej przyjęcia, zacznie biec czas dwunastu miesięcy na przygotowanie się lecznic do tych zmian.

Łagodzenie przepisów. „Minimum pół etatu zostaje, nowe warunki”

Część przepisów została złagodzona przez Ministerstwo Zdrowia. W procedowanej ustawie zostaje na przykład zakaz wyliczania wynagrodzenia lekarzy jako odsetka od wartości wykonanej procedury. Ustawa ma jednak dopuszczać ogólny system motywacyjny, tworzony przez dyrektora, ale odcięty od sztywnego przelicznika punktów. Obecnie około 30 proc. kontraktów B2B opartych jest właśnie na prowizji - wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM.

W planowanych przepisach zostaje też wymóg przez lekarza na minimum pół etatu w publicznym szpitalu. Będzie on jednak złagodzony katalogiem wyjątków, np. w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, tak, by placówki o małych kontraktach nie musiały wiązać się ze specjalistami sztywnym etatem, czy w sytuacji, gdy dochodzi do nagłych zdarzeń i potrzebnych dyżurów, by szpitale powiatowe nie straciły dojeżdżających anestezjologów czy chirurgów.

Co zmieni się wcześniej?

Jedyne zmiany, które są pewne to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale raportów dotyczących obecności personelu, czyli zestawień godzinowych. Na podpis czeka rozporządzenie, które ma wprowadzić maksymalną część budżetu szpitala, która będzie mogła być przeznaczana na wynagrodzenia. Rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o której mówiliśmy w Faktach, wskazywała na 85 proc. budżetu szpitala. Docelowy odsetek może być niższy. Będzie uzależniony od typu lecznicy.

Za to w październiku rząd ma opublikować pierwszy raport, ile dokładnie zarabiają lekarze w szpitalach i przychodniach, na podstawie ich numerów PESEL. Ustawa, która umożliwia tworzenie takich raportów, weszła w życie kilka tygodni temu. Pierwszy raport ma obejmować dane za wrzesień. Będzie w nim na przykład, ilu lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie więcej niż sto tysięcy złotych, tylko dzięki pracy w placówkach medycznych, które mają kontrakt z NFZ.