Polski rząd przygotował projekt ustawy przewidującej rekompensatę dla osób fizycznych ponoszących koszty sprzedaży gazu po cenach taryfowych - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zapewniał, ma pojawić się również "mechanizm refinansowania, kompensacyjny dla spółek, które ponoszą koszty stosowania cen taryfowych". Wcześniej zapowiedział wyrównanie dla osób, u których "mogło dojść w kilku miejscach do złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy".

/ Tomasz Gzell / PAP

Rzecznik rządu mówił na środowej konferencji prasowej Müller, że zgodnie z aktualnymi przepisami wszystkie wspólnoty mieszkaniowe mogą stosować taryfy zatwierdzane przez URE dla gospodarstw domowych, ale w przygotowywanej ustawie będzie zapisana "pewnego rodzaju automatyzacja" tego mechanizmu.

Pracownicy otrzymają wyrówania, a księgowi szkolenia

Osoby, które miały nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia, otrzymają wyrównania w lutym - zapewnił rzecznik rządu.

Cytat Jeżeli chodzi o naliczenia tych należności podatkowych, to w najbliższym czasie będą podejmowane dodatkowe działania szkoleniowo-informacyjne tak, aby nie było żadnych wątpliwości dot. naliczania zaliczki podatku w zakresie nowych rozwiązań podatkowych - powiedział rzecznik rządu.

Jak tłumaczył, "podwyższono kwotę wolną od podatku i II próg podatkowy, dlatego w takim okresie przejściowym, kiedy te zmiany są wdrażane, pewne rzeczy mogą być nieodpowiednio wdrożone, dlatego przepraszamy osoby, które spotkały się z tymi chwilowymi nieścisłościami".

W ostatnich dniach na antenie RMF FM i w portalu RMF24 informujemy o obniżonych pensjach mundurowych czy nauczycieli. To jedne z nielicznych grup zawodowych, które mają wypłacaną pensję z góry. Wypłata za styczeń wpłynęła już na ich konta i okazało się, że w wielu przypadkach jest ona niższa o kilkaset złotych.

Mechanizm kompensacyjny dla firm

Cytat Będzie też zapisany mechanizm refinansowania, kompensacyjny dla spółek, które ponoszą koszty stosowania cen taryfowych - dodał Piotr Müller.

Jak zaznaczył, "chcielibyśmy, aby ta ustawa na następnym posiedzeniu Sejmu została przyjęta". Nie wykluczył, że rządowe propozycje pojawią się w Sejmie w formie projektu poselskiego.

Müller oświadczył również, że jedną z przyczyn wysokich cen energii jest szantaż energetyczny Rosji, która chciałaby otworzyć gazociąg Nord Stream 2. Jako drugą ważną w Polsce składową wysokich cen wskazał koszt uprawnień do emisji CO2.

Rzecznik rządu stwierdził, że Polska domaga się "zdecydowanej reformy systemu handlu emisjami", i taki wniosek skierowała do Komisji Europejskiej. Jak dodał, rząd przygotował list do przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska z prośbą o wsparcie, ponieważ EPL "ma ważną rolę do odegrania przy reformie systemu, który przekłada się na ceny na rachunkach konsumentów".