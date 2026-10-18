Rusza projekt "Lepsze Jutro z RMF FM". Zmieniamy świat na lepsze

RMF24

Po raz kolejny chcemy wspólnie z naszymi słuchaczami zmieniać rzeczywistość na lepsze, wspierać tych, którzy najbardziej tego potrzebują, i dawać nadzieję na dobry start w przyszłość. W tej edycji projektu „Lepsze Jutro z RMF FM” pomagamy trzem placówkom opiekuńczo-wychowawczym – z woj. lubuskiego, Śląska i Podlasia.

Już jutro rusza kolejna odsłona naszej charytatywnej akcji „Lepsze Jutro z RMF FM”. Podczas tej edycji pomożemy trzem ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym. Jako pierwsi niesamowite przeżycia w Poznaniu otrzymają podopieczni z województwa lubuskiego.

W tej odsłonie pomagamy trzem instytucjom. Są to placówka opiekuńczo-wychowawcza z Zielonej Góry w Lubuskiem, Dom Dziecka w Mikołowie oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej „Moje Miejsce” w Białymstoku. W planach mamy roczny program pod nazwą „Uczymy i bawimy”, podczas którego dzieci jednej z placówek zwiedzą kilka polskich miast. Przygotowujemy też inne - wycieczki oraz projekty dla pozostałych instytucji.

Dla dzieci z Zielonej Góry przygotowaliśmy autorski, roczny program „Uczymy i bawimy”. Raz w miesiącu podopieczni placówki wyruszą na wycieczkę do innego polskiego miasta. Będzie to okazja do poznawania historii, kultury i ciekawych miejsc, ale także do odpoczynku i dobrej zabawy. W wyprawach dzieciom będzie towarzyszył reporter RMF FM.

Pierwszym przystankiem będzie Poznań. W październiku uczestnicy wyjazdu poznają historię miasta, a podczas wizyty w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego wezmą udział w słodkich warsztatach. W kolejnych miesiącach odwiedzą między innymi Warszawę i Wrocław. Czeka ich także relaks w termach w Uniejowie w województwie łódzkim. Finałem programu będzie wyjazd do Krakowa, gdzie dzieci zobaczą między innymi siedzibę RMF FM.

„To dla nas ogromna pomoc”

Wychowawcy i pracownicy ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, które biorą udział w tegorocznej akcji podkreślają, że to nieoceniona forma pomocy dla ich podopiecznych.

Fajnie, że może być taka akcja. Nasi podopieczni będą mogli uczestniczyć w takich formach edukacyjnych i wypoczynkowych. Te doświadczenia to coś, co oni będą mogli nieść również w swoim dorosłym życiu. Najlepszą formą pomocy jest organizacja przeżyć - mówi Małgorzata Łuczak, dyrektor Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Zielonej Góry.

O szczegółach wsparcia dla pozostałych placówek – opowiemy wam wkrótce.

Początki akcji „Lepsze Jutro z RMF FM” sięgają 2015 roku

W ramach projektu wybudowaliśmy dom dla samotnego ojca wychowującego piątkę dzieci. Ta pierwsza edycja była odpowiedzią na poruszającą historię rodziny, która mimo trudnych warunków nie traciła nadziei na lepszą przyszłość. Oprócz tego stworzyliśmy kilkanaście nowoczesnych, multimedialnych pracowni szkolnych, wybudowaliśmy place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.

W Szydłowcu, w województwie mazowieckim, powstał dom dla pana Grzegorza - samotnego ojca wychowującego piątkę dzieci. Ta pierwsza edycja była odpowiedzią na poruszającą historię rodziny, która mimo trudnych warunków nie traciła nadziei na lepszą przyszłość. Dzięki zaangażowaniu słuchaczy, partnerów i dziennikarzy RMF FM udało się nie tylko wybudować dom, ale także wyposażyć go w niezbędne sprzęty i stworzyć bezpieczne miejsce do życia.

Sukces tej inicjatywy i ogromne zainteresowanie słuchaczy sprawiły, że „Lepsze Jutro z RMF FM” stało się projektem cyklicznym. W kolejnych latach akcja nabierała coraz większego rozmachu. W 2016 roku powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia w czterech miejscowościach w Polsce, dając dzieciom i całym społecznościom nowe możliwości rozwoju i aktywnego spędzania czasu. Inwestycje z naszym logo znajdziecie w Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach.

W 2017 roku RMF FM skupiło się na wsparciu edukacji, wyposażając szkoły w pięciu miejscowościach w nowoczesne, multimedialne pracownie przedmiotowe. Dzięki temu szkoły w Kluczborku na Opolszczyźnie, Raciechowicach w Małopolsce, Bukowinie na Lubelszczyźnie, w warmińsko-mazurskim Morągu i w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku mogli uczyć się w warunkach na miarę XXI wieku. W tym samym roku wsparcie otrzymał także pan Zbigniew z Dębowca, który dzięki akcji wybudował warsztat stolarski i mógł rozwinąć swoją pasję oraz zapewnić rodzinie lepszą przyszłość.

W 2018 roku powstał sensoryczny plac zabaw w Wieliczce, wyremontowano i wyposażono sale edukacyjne w remizie OSP w Bogdanówce, a podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu otrzymali roczny pakiet edukacyjno-rozrywkowy. Zorganizowaliśmy 12 wycieczek, połączonych ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zwiedzaniem, czy wyjściami do teatru, opery, kina czy na koncert. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim.

W 2019 roku RMF FM ponownie postawiło na edukację, tworząc supernowoczesne pracownie w szkołach w różnych regionach kraju. Przyświecało nam hasło: Nowoczesna szkoła to lepszy start w przyszłość. Wyposażyliśmy placówki w pięciu miejscowościach. Były to Zajączki II w woj. śląskim, Prawiedniki na Lubelszczyźnie, Janczowa w Małopolsce, Czerników w woj. łódzkim i Wapno w Wielkopolsce.

Naszą akcję przerwała pandemia Covid-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie.