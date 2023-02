Wejściówki do SPA, rowery i nawet wyciskarki do owoców - takie nagrody można wygrać w rozpoczynającej się dzisiaj loterii, którą organizuje Ministerstwo Zdrowia. Udział mogą wziąć osoby, które mają co najmniej 40 lat i skorzystają z pakietu badań Profilaktyka 40+. Wartość puli nagród to 3,5 miliona złotych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Do tej pory z badań w ramach pakietu Profilaktyka 40+ skorzystało około 6 procent uprawnionych. Loteria ma przyciągnąć nowe osoby i nagrodzić tych, którzy już się zgłosili. Jedni i drudzy wezmą udział w losowaniu, jeśli zarejestrują się przez Internetowe Konto Pacjenta albo zadzwonią na specjalną infolinię. Potwierdzić chęć udziału w loterii można na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, na infolinii 22 735 39 53 (działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-18:00) lub za pośrednictwem lekarza. Do skorzystania z pakietu Profilaktyka 40+ zachęcają lekarze. Jak przekonują, są tam ważne badania, które pokażą, w jakiej formie jest nasz organizm: od morfologii, przez próby wątrobowe po stężenie glukozy. Skorzystać mogą wszyscy, którzy skończyli czterdzieści lat, czyli nawet 80- czy 90-latkowie. Nagrody w loterii: 720 x Karta podarunkowa elektroniczna Decathlon 500 PLN

492 x Karta podarunkowa 4F 500 PLN

720 x Karta podarunkowa elektroniczna Krukam 500 PLN



660 x Karta podarunkowa elektroniczna Intersport 500 PLN

150 x e-Voucher Yasumi 2000 PLN

150 x Karta podarunkowa Instytut / Salon Dr Irena Eris 2000 PLN

150 x Karta Medicover Sport 2000 PLN

480 x Xiaomi Smart Band 7 Pro

480 x Wyciskarka wolnoobrotowa TEFAL ZC150838 Juiceo

150 x Smartwatch Garmin

150 x Bieżnia domowa

150 x Karta podarunkowa elektroniczna SPA Dreams 2000 PLN

12 x Rower miejski Dual Sport 2 Equipped z niskim przekrokiem Gen 4 Harmonogram losowań w loterii: 15 lutego 2023

8 marca 2023

29 marca 2023

19 kwietnia 2023

16 maja 2023

7 czerwca 2023 W ramach Profilaktyki 40 Plus można wykonać bezpłatnie szereg podstawowych badań. Lista badań diagnostycznych dla kobiet: - morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi - stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy - stężenie glukozy we krwi - próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP - poziom kreatyniny we krwi - badanie ogólne moczu - poziom kwasu moczowego we krwi - krew utajona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT). Lista badań diagnostycznych dla mężczyzn: - morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi - stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy - stężenie glukozy we krwi - próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP - poziom kreatyniny we krwi - badanie ogólne moczu - poziom kwasu moczowego we krwi - krew utajona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT) - PSA - antygen swoisty dla stercza całkowity (badanie, które wskazuje na możliwe problemy z prostatą). Opracowanie: Adam Zygiel