Jeleniogórscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój, do którego doszło w jednym z nielegalnych kasyn na terenie miasta. Napastnicy przy użyciu noża i gazu pieprzowego zastraszyli pracownika, a następnie ukradli tysiąc zł. Zabezpieczono też 9 nielegalnych automatów do gier.

Maszyny z nielegalnego kasyna / Policja Dolnośląska /

Jak poinformowała Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji, do zdarzenia doszło kilka dni temu nocy w jednym z nielegalnych kasyn w Jeleniej Górze.

Napastnicy, posługując się nożem i gazem pieprzowym, zastraszyli pracownika, a następnie ukradli tysiąc złotych.



Powiadomieni o napadzie funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwanie mężczyzn odpowiedzialnych za rozbój. Na podstawie zebranych w tej sprawie informacji oraz analizy nagrań z kamer monitoringu wytypowali i zatrzymali kilka godzin później 19-latka i 20-latka jako podejrzewanych o popełnienie tego czynu - przekazała policjantka. Dodała, że udało się odzyskać część skradzionych pieniędzy.

Okazało się też, że zatrzymany miał na swoim koncie również inne przestępstwa.



Podczas akcji zabezpieczono również 9 nielegalnych automatów do gier hazardowych.

Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku oszacowano na ok. 900 tys. zł.



Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Właścicielowi lokalu oraz właścicielowi automatów grozi grzywna w kwocie 100 tysięcy złotych od każdej zabezpieczonej maszyny, oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności - podała Pieprzycka.



Z kolei zatrzymanym za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozić może kara pozbawienia wolności do 15 lat. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.