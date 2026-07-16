Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Komunikat MON

To już kolejny taki przypadek w ostatnich dniach. Do analogicznych wydarzeń doszło we wtorek i w środę.
„Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem” – przekazał szef MON we wpisie na X.
Jak dodał, po zakończeniu tej operacji piloci zostali przekierowani „na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry”.
„Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjski samolot zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej” - poinformował szef MON.
W środę polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, we wtorek - rozpoznawczego Iła-20 na północ od Ustki. Samolot próbował zbliżyć się do polskiej strefy powietrznej.
Analiza incydentów z ostatnich miesięcy pokazuje, że rosyjskie lotnictwo systematycznie utrzymuje wysoki poziom presji w basenie Morza Bałtyckiego.