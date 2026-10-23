Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Alert RCB

W czwartek około południa mieszkańcy kilkunastu powiatów województwa lubelskiego otrzymali na swoje telefony komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB informował o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainie. W komunikacie apelowano o zachowanie czujności oraz śledzenie dalszych informacji.
Był to już drugi alert wysłany dzisiejszego dnia w związku z atakami Rosji na tereny Ukrainy.
Ostrzeżenie zostało skierowane do mieszkańców powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego.
Po około 40 minutach alert został odwołany.
W komunikacie o zakończeniu ataków poinformowano, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców Polski.