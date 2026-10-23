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Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Alert RCB

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 października (12:22)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa około południa wydało pilny alert dla mieszkańców części województwa lubelskiego. Ostrzeżenie po około 40 minutach zostało odwołane. Powodem był rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy.

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Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Alert RCB
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

W czwartek około południa mieszkańcy kilkunastu powiatów województwa lubelskiego otrzymali na swoje telefony komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB informował o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainie. W komunikacie apelowano o zachowanie czujności oraz śledzenie dalszych informacji.

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Był to już drugi alert wysłany dzisiejszego dnia w związku z atakami Rosji na tereny Ukrainy.

Ostrzeżenie zostało skierowane do mieszkańców powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego. 

Po około 40 minutach alert został odwołany. 

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W komunikacie o zakończeniu ataków poinformowano, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców Polski. 


Źródło: RMF24
Tagi: alerty RCB

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