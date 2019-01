​Komisja ds. VAT rozpoczęła przesłuchanie byłego ministra finansów za rządów PO-PSL Jacka Rostowskiego. To drugie spotkanie byłego ministra z komisją. Przesłuchanie rozpoczęło się po godz. 11.

Jacek Rostowski / Paweł Supernak / PAP

Przewodniczący komisji, poseł Marcin Horała (PiS) pytał Rostowskiego o zeznania byłej doradczyni społecznej szefa MF Renaty Hayder. Mówiła ona podczas jednego z ostatnich posiedzeń, że szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak był "kimś w rodzaju moderatora i podsumowywał dyskusje" podczas poświęconych podatkom spotkań w KPRM.

Kiedy (Nowak - PAP) formułował wniosek co do dyskusji, to pytał wszystkich obecnych, czy ten wniosek jest prawidłowy w ich rozumieniu - zeznała Hayder.

Rostowski został spytany, czy Nowak decydował w trakcie tych spotkań, które konkluzje zyskują akceptację. Na pewno nie było żadnych takich sytuacji, w których minister Nowak mógł podejmować decyzje, które wiązały kogokolwiek w Ministerstwie Finansów - oświadczył Rostowski.

Dopytywany dlaczego Hayder została powołana na funkcję doradcy społecznego "ustnie", Rostowski odparł, że funkcja ta była "na tyle nieformalna, że nie było takiej potrzeby".

Według byłego szefa MF, system podatkowy przed 2011 roku był "jak najbardziej szczelny". W jego ocenie, świadczył o tym "bardzo duży wzrost dochodów w latach 2009 - 2011".

Wcześniej Rostowski złożył wniosek o umożliwienie mu udzielenia swobodnej wypowiedzi, który został odrzucony przez przewodniczącego Horałę. Miał pan prawo na początku przesłuchania i obiecuje, że na koniec przesłuchania udzielę tego prawa, natomiast jest dużo pytań i przeszlibyśmy do ich zadawani - oświadczył przewodniczący komisji.

Kolejne przesłuchanie

Po raz pierwszy Rostowski zeznawał przed komisją 10 grudnia. Kwestionował wówczas szacunki dotyczące luki VAT, a także twierdzenie, że wzrosła ona za rządów PO.

Nie zgodził się też wówczas z tezą, że luka VAT to oszustwa, a szczególnie oszustwa zorganizowane oraz że rząd PO kierował, zezwalał lub w jakikolwiek sposób je tolerował. Przekonywał, że niedopuszczalne i nieprawdziwe jest twierdzenie, że "sytuacja VAT" poprawiła się po 2015 roku na skutek działań rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas grudniowego posiedzenia komisji poruszony został także wątek doradców, z których korzystało Ministerstwo Finansów, w tym doradcy społecznego Rostowskiego - Renaty Hayder. Były minister powiedział, że Hayder - uchodząca za ikonę doradztwa podatkowego - nie zgodziła się zostać wiceministrem od prawa podatkowego, dlatego zaproponował jej funkcję społecznego doradcy.

Rostowski przyznał, że resort finansów podpisywał umowy z firmami doradczymi z tzw. wielkiej czwórki, ale dotyczyły one raczej kwestii organizacyjnych, a nie ustaw. Zapewnił, że pracownicy firm doradczych nie przedstawiali mu żadnych konkretnych przepisów aktów prawnych.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca bieżącego roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie.