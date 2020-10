Omdlenie Romana Giertycha podczas przeszukania jego willi w podwarszawskim Józefowie zmieniło zdecydowanie plany śledczych z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. "Czynności zaplanowane z zatrzymanym zostały zawieszone" - usłyszał reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Żona adwokata Barbara Giertych opublikowała nad ranem tweeta, w którym stwierdziła: "Po rozmowie z lekarzami dowiedziałam się, że stan Romana Giertycha jest poważny, zagrażający zdrowiu i życiu".

Roman Giertych / Leszek Szymański / PAP

Przypomnijmy, Roman Giertych - znany adwokat, pełnomocnik m.in. Donalda Tuska i adwokat jego syna Michała; kiedyś wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a obecnie krytyk działań Prawa i Sprawiedliwości - został zatrzymany w czwartek wczesnym popołudniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze sprawą z lat 2010-14.

Jak informował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, zatrzymanych zostało w sumie 12 osób - obok Giertycha m.in. znany biznesmen Ryszard K. - a zebrany przez CBA materiał dowodowy wskazuje na udział zatrzymanych w procederze wyprowadzania środków ze spółki giełdowej, przywłaszczania tych środków i prania pieniędzy. Chodzić ma o 92 mln złotych.

Po zatrzymaniu Roman Giertych został przewieziony do swojego domu w podwarszawskim Józefowie, gdzie rozpoczęło się przeszukanie, przeszukiwana była również jego kancelaria adwokacka na Nowym Świecie w Warszawie.

Podczas przeszukania w willi adwokat zasłabł. Karetka zabrała go nieprzytomnego do szpitala.

W tej sytuacji - jak usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu reporter RMF FM Mateusz Chłystun - zaplanowane przez śledczych "czynności z zatrzymanym zostały zawieszone", a ich wznowienie zależy od stanu zdrowia adwokata i opinii lekarzy na temat tego, czy może on być przesłuchany przez śledczych. Jeśli lekarze uznają, że może się tak stać, Giertych zostanie doprowadzony do poznańskiej prokuratury.

Pierwotny plan zakładał spotkanie z prowadzącymi śledztwo dzisiaj wcześnie rano: Giertych miał zostać przewieziony do stolicy Wielkopolski po zakończeniu przeszukania w jego podwarszawskiej willi.

W tej chwili jednak nie wiadomo, kiedy adwokat opuści szpital. Jego córka Maria Giertych przekazała o poranku reporterowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie, że rodzina Giertycha nie będzie komentować stanu jego zdrowia.

Przed 4 nad ranem krótką wiadomość w tej sprawie opublikowała natomiast na Twitterze żona adwokata Barbara Giertych.

Odniosła się w niej do wcześniejszego stwierdzenia Stanisława Żaryna, który również za pośrednictwem Twittera przekazał, że "stan zdrowia zatrzymanego przez CBA Romana G. jest dobry" i "wykonywane są rutynowe badania lekarskie".

"Wbrew temu, co twierdzi Stanisław Żaryn, ja po rozmowie z lekarzami dowiedziałam się, że stan Romana Giertycha jest poważny, zagrażający zdrowiu i życiu" - napisała.

Córka Romana Giertycha: "Zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA w łazience. Wcześniej czuł się dobrze"

Wcześniej, w czwartkowy wieczór, to Maria Giertych informowała za pośrednictwem Twittera o okolicznościach omdlenia ojca.

"Tata trafił do szpitala po tym, jak zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA w łazience. Wcześniej czuł się dobrze i mówił, że po jego odpowiedzi ‘nie’ na pytanie funkcjonariuszy o to, czy ma myśli samobójcze, wybuchli oni śmiechem. Nie chcę myśleć, co się stało" - napisała.

Po zasłabnięciu Romana Giertycha do dziennikarzy zgromadzonych przed jego domem w Józefowie wyszli jego adwokaci, mec. Jakub Wende i mec. Paweł Pietkiewicz.

Według Wende, do tej sytuacji by nie doszło, "gdyby nie to, że od wielu godzin prowadzone są przeszukania, naszym zdaniem w sposób bezprawny, bez obecności pana mecenasa Giertycha także w jego kancelarii".

"Nie rozumiemy, dlaczego tak poważnemu adwokatowi po prostu, jeżeli prokurator chciał go przesłuchać, nie wysłano zaproszenia. Na pewno by się stawił" - stwierdził jeden z obrońców.

Nieprzytomny Roman Giertych został odwieziony do szpitala Michał Dukaczewski / RMF FM

Roman Giertych: "Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel"

Dzisiaj Roman Giertych miał reprezentować biznesmena Leszka Czarneckiego - któremu postawiono zarzuty w związku z tzw. aferą GetBack - podczas posiedzenia aresztowego. Aresztowania Czarneckiego chce Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Na ten fakt zwracał uwagę sam Giertych.

"Zostałem dziś zatrzymany pod zarzutem działania na szkodę jakiejś spółki, skuto mnie kajdankami w przeddzień sprawy aresztowej L. Czarneckiego, którego jestem jedynym obrońcą. Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel" - takiej treści tweet pojawił się wczoraj po południu na profilu adwokata.

O politycznym kontekście działań służb pisała również córka adwokata.

"Tata prosi o podawanie pełnych danych i przekazanie, że jest to sprawa polityczna, która ma na celu przykrycie katastrofalnej sytuacji epidemicznej spowodowanej przez nieudolność rządu PiS" - stwierdziła w jednym z tweetów.

W innym podkreślała: "Podczas przeszukania (...) tata powiedział, że ma nadzieję, iż to bezprawie, które się dzieje z krzywdą dla niego i jego rodziny, przyczyni się do upadku reżimu Jarosława Kaczyńskiego".

Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora specsłużb, podkreślał natomiast, że sprawa prowadzona jest od kilkunastu miesięcy, a "materiał dowodowy w tej sprawie jest mocny".