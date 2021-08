Co sobotę przez cały sierpień Energylandia zaprasza na cykl Magic Night. Największy park rozrywki w Polsce zalśni blaskiem miliona świateł. Przejazd roller coasterem w takiej klimatycznej atmosferze z pewnością na długo zapisze się w pamięć.

/ Energylandia / Materiały promocyjne

Energylandia - co sobotę w sierpniu - zaprasza swoich gości na dodatkowe trzy godziny. I to gratis, podczas wydłużonego czasu otwarcia parku, aż do 23:00. Ale w weekendy bawić się można także nocą. Energylandia otwiera swoje drzwi 14 oraz 21 sierpnia.

Do dyspozycji odwiedzających pozostają wszystkie atrakcje Energylandii, w tym flagowe roller coastery.

Dodajmy, że Energylandia została wyróżniona tytułem Parku roller coasterów nr 1 w Europie.

Oto szczęśliwa siódemka roller coasterów w Energylandii

1. Zadra jest najwyższym (niemal 64 metry wysokości) drewnianym coasterem na świecie.

/ Energylandia / Materiały prasowe

Jako roller coaster hybrydowy został zbudowanych z dwóch materiałów - drewna oraz metalu. Rekordzista znajduje się w strefie Smoczy Gród, całkowita długość trasy wynosi 1316 metrów, którą pokonuje się w 1 minutę i 50 sekund przy zawrotnej prędkości 121 km/h.

Pierwszy spadek Zadry to 90-stopniowe nachylenie.

2. Abyssus to najnowszy roller coaster Energylandii.

/ Energylandia / Materiały promocyjne





Zaskakuje wyrzutami magnetycznymi na początku, jak i w trakcie przejazdu. Double Launch Coaster typu Shockwave zlokalizowany jest w nowej strefie Aqualantis.



Przy prędkości 100 km/h całość przejazdu zajmuje 2 minuty! Coaster ma ponad 38 metrów wysokości i 1316 metrów długości trasy.

3. Hyperion niezmiennie osiąga rekordy w wielu kategoriach.

/ Energylandia / Materiały promocyjne

Jako najwyższy i najszybszy Coaster w Europie dumnie reprezentuje Energylandię w roli Parku roller coasterów numer 1. Osiąga zawrotną prędkość 142 km/h, ma 77 metry wysokości, jednak pierwszy spadek wynosi, aż 80 metrów, przez podziemny tunel, z którym połączony jest Hyperion.

Ogromny kąt nachylenia (85 stopni przez 1,5 km trasy), niesamowita prędkość i liczne zwroty podczas jazdy zapewniają, iż umiejscowienie Hyperiona w Strefie Ekstremalnej nie było przypadkowe.

4. Mayan to niestandardowy roller coaster, szyny nie są mocowane do dolnej, a do górnej części wagoników.

/ Energylandia / Materiały promocyjne

Jako jedna z flagowych atrakcji Strefy Ekstremalnej rozpędza się do 80 km/h na trasie mierzącej 689 metrów. Mayan posiada, aż 5 inwersji, osiąga 5 G przeciążenia, a to wszystko na 33 metrach wysokości.

5. Moya Formuła to ekstremalny roller coaster typu "Launch Coaster" umiejscowiony w Strefie tej samej nazwie - Moya Formuła.

/ Energylandia / Materiały promocyjne

Jedynie 2-3 sekundy jazdy wystarczą, aby kolejka rozpędziła się do, aż 100 km/h dzięki impulsowi elektromagnetycznemu. Trasą o długości 560 metrów może podróżować 16 osób jednocześnie.

6. RMF Dragon jest to “Inverted Coaster", zlokalizowany jest w Strefie Familijnej.

/ Energylandia / Materiały promocyjne

Roller coaster ma 20 metrów wysokości i 453 metrów długości, jest rewelacyjną rozrywką dla całej rodziny.

7. Śmiejżelki Energuś znajduje się w strefie Bajkolandia.

/ Energylandia / Materiały promocyjne

W 335-metrową trasę wyrusza 10 wagonów, w których mieści się 20 osób jednocześnie. Coaster ma 13 metrów wysokości i 50 km/h prędkości. Trasę uatrakcyjnia krajobraz bajkowej strefy Energylandii.