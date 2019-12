Rodzinna tragedia w Osipach-Zakrzewiznie w województwie Podlaskim. 51-letni mężczyzna, po powrocie do domu, odkrył ciała swojej córki i żony. Prokuratura bada okoliczności śmierci kobiet.

W sobotę wieczorem rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przekazał krótki komunikat: "Z informacji jakie dotarły do policjantów dzisiaj po godz. 14 wynika, że mężczyzna po powrocie do domu odnalazł ciała swojej żony i córki". Policja nie precyzuje, co mogło być przyczyną zgonu dwóch kobiet.

Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, 22-letnia niepełnosprawna córka została uduszona, żona się powiesiła. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta zostawiła list pożegnalny.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia - dodał Krupa. Poinformował też, że mężczyźnie zapewniono pomoc psychologa.