Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, to czy już wiesz, jak rozmawiać z pociechą o wojnie? Rzecznik Praw Dziecka w piątek, 4 marca po raz drugi organizuje szkolenie na ten temat.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak / Roman Zawistowski / PAP

Zainteresowanie internetowym szkoleniem dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów i rodziców dzieci, które Rzecznik Praw Dziecka przygotował dziś było tak ogromne, że Mikołaj Pawlak zdecydował o przeprowadzeniu go po raz drugi. Ta tura szkolenia: "Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie" odbędzie się w piątek w godzinach 19-21.

Zajęcia online będzie dostępne dla wszystkich chętnych na stronie internetowej 800121212.pl. A jeśli ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu na żywo, dla niego udostępniony zostanie zapis wideo. Nagrania - zarówno z pierwszego, jak i z drugiego spotkania - będą opublikowane na stronie.

"Wojenny dramat, który rozgrywa się na Ukrainie, niesie ze sobą śmierć, zniszczenie i strach" - pisał Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. "Polskie dzieci i młodzież szczęśliwie nie zaznały dotąd okrucieństwa wojny. Dla nich to była tylko historia. Teraz wojna zapukała do naszych drzwi, a rodzice, opiekunowie i nauczyciele stanęli przed niezwykle trudnym i poważnym wyzwaniem - wytłumaczenia młodemu pokoleniu, co się stało. Nie możemy zostawić ich z tym problemem samych" - wyjaśniał Rzecznik w wystąpieniu do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, tłumacząc powody organizacji internetowego szkolenia.

Otwarte dla wszystkich szkolenie: "Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie" jest organizowane przez Rzecznika oraz ekspertów z działającego całodobowo w biurze RPD, darmowego Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12.