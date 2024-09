Zakrzewski: Czuję odpowiedzialność

W rozmowie z dziennikarzami nowy dyrektor CKE powiedział, że "to wielkie wyzwanie kierować systemem egzaminów zewnętrznych w Polsce". Zwrócił uwagę, że odgrywają one ważną rolę w systemie oświaty. Dodał, że "nikt nie lubi klasówek, kartkówek", ale są one ważne, "bo dają odpowiedzi, czy uczeń, uczennica, osoba ucząca się, osiągnęła pewne efekty uczenia się, czy ma pewne umiejętności". To, jak zauważył, także pewne dane dla rodziców, dyrektorów, kuratorów, ale i ministra oświaty, "po to, aby podejmować odpowiednie decyzje".

Stąd czuję odpowiedzialność za to, żeby pokierować instytucją dobrze i cieszę się, że będę mógł to robić we współpracy ze wszystkimi ludźmi, którzy pracują w systemie egzaminów zewnętrznych i nie tylko - zaznaczył.

Zapytany przez PAP o plany na najbliższe dni i tygodnie, odparł, że chciałby się spotkać ze wszystkimi współpracownikami i poznać ich osobiście. Chciałby również, jak dodał, pojechać do ośmiu Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i spotkać się z "ludźmi, którzy pracują ciężko na to, żeby wytworzyć testy, materiały dydaktyczne".