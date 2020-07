"Dotąd rząd nie podjął żadnych wiążących decyzji w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej" - zapewnia w RMF FM rzecznik rządu Piotr Müller. Zbigniew Ziobro zapowiedział jednak, że w poniedziałek złoży wniosek do ministerstwa rodziny o podjęcie prac nad jej wypowiedzeniem. Emocje wokół sprawy odżyły po wypowiedzi minister rodziny z ubiegłego tygodnia. Marlena Maląg w jednym z wywiadów przyznała, że rząd "przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej". "Pani minister wyszła przed szereg, myślała, że przekaz Solidarnej Polski to przekaz całego rządu" - przyznają w nieoficjalnych rozmowach z naszym reporterem osoby zbliżone do premiera. Spór o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej to kolejna odsłona konfliktu między szefem Solidarnej Polski a premierem - ustalił Patryk Michalski.

