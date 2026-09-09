Rewolucja w wyposażeniu żołnierzy. Zacznie działać "zielona lista”

RMF24

Żołnierze mają zyskać większy wpływ na wybór używanego w służbie wyposażenia. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że już w październiku uruchomi „zieloną listę” - wykaz sprawdzonych przez wojskowych ekspertów produktów, które będzie można kupować indywidualnie i wykorzystywać podczas wykonywania zadań.

O wprowadzeniu mechanizmu poinformował podczas 34. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że rozwiązanie wzorowane jest na mechanizmach stosowanych w armiach amerykańskiej i francuskiej.

Tłumaczył, że każdy żołnierz przy objęciu służby nadal będzie otrzymywał pełny komplet wyposażenia oraz środki na jego uzupełnienie, jednak - jak zaznaczył - część żołnierzy chce z różnych powodów wybierać inne rozwiązania. Zwrócił uwagę, że dotąd korzystanie w służbie ze sprzętu zakupionego samodzielnie nie było możliwe.

„Zielona lista” jest właśnie po to, żeby żołnierze Wojska Polskiego sami ustalali, czego chcą używać w wojsku, jak ma wyglądać ich służba, czym chcą walczyć, jakie produkty są dla nich dobre, czego chcą używać - przekonywał.

Nowości będą wprowadzane szybciej

Pełnomocnik szefa MON ds. zmiany kryteriów służby wojskowej i były operator jednostki specjalnej GROM Paweł Mateńczuk „Naval” wskazał, że o tym, jaki sprzęt trafi na „zieloną listę”, decydować będą zespoły problemowe działające w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, złożone z wojskowych specjalistów, co ma pozwolić na dużo szybsze wprowadzanie nowości technologicznych niż w standardowej procedurze zakupowej.

Ekspert z biura pełnomocnika MON ds. warunków służby wojskowej Michał Pycio poinformował, że mechanizm wejdzie w życie w ciągu 30 dni. Jak podkreślił, proces zgłaszania produktów będzie transparentny i otwarty dla każdego przedsiębiorcy, a lista nie będzie miała charakteru marketingowego: określi jedynie, które produkty w danej kategorii spełniają wymagania akceptowane przez wojsko, natomiast wyboru konkretnego produktu i miejsca zakupu dokona sam żołnierz.

Podstawę prawną dla zielonej listy stworzyło rozporządzenie ministra obrony narodowej z 1 września 2026 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy. Wprowadza ono zapis umożliwiający żołnierzom noszenie w składzie ubioru polowego, ćwiczebnego, specjalnego i sportowego - podczas realizacji zadań służbowych - przedmiotów rekomendowanych przez MON. Rozporządzenie zobowiązuje też ministra obrony do podawania do publicznej wiadomości listy takich przedmiotów.