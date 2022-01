Pijani kierowcy będą mieć konfiskowane samochody. To nowy pomysł resortu sprawiedliwości – pisze w środę "Rzeczpospolita". Dziennik zaznacza, że będzie to dotyczyć aut "od najtańszych do mercedesów". "Projekt jest już w Rządowym Centrum Legislacji. Ma wejść w życie dwa tygodnie po publikacji" – czytamy.

