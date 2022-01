Replika dzwonu Zygmunt trafiła na licytację na rzecz 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bliźniaczo podobny, choć stukrotnie lżejszy od oryginału przedmiot, przekazali prezydent Krakowa i dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Zawsze przekazujemy na licytację jakiś drobiazg. Te drobiazgi były bardzo różne: koszulka z podpisami reprezentacji siatkarzy wraz z biletami na finał meczu o mistrzostwo świata czy trąbka hejnalisty; cały szereg drobiazgów, które cieszyły się dosyć dużym powodzeniem - przypomniał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, podczas briefingu prasowego.



Tym razem na licytację w ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, trafiła wykonana jeden do jednego replika zabytku powszechnie kojarzonego z miastem - dzwonu Zygmunt. Jego oryginał waży 12,6 tys. kg, a jego całkowita wysokość - wraz z jarzmem i sercem - to 450 cm. Aby wydobyć z niego głos, potrzebna jest siła 12 dzwonników.



Replika dzwonu - prawie stukrotnie lżejsza od oryginału - wykonana została z twardego styropianu z rdzeniem drewniano-stalowym i zbrojoną tkaniną techniczną. Całość pokryta jest masami akrylowymi. Podwieszana na specjalnym, drewnianym wozie replika ma ok. 2,5 m wysokości i średnicę wynoszącą 2,42 m.



Jak przyznał dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej Piotr Gój, mimo iż sam kieruje placówką, w której zbiorach znajdują się eksponaty wielkogabarytowe, to replika zabytku "robi potężne wrażenie". Jubileusz dzwonu Zygmunt wywoływał potężne emocje, łącząc inżynierię i kulturę. Pamiętajmy, że jest to instrument, ale ma swoją historię; pracownia, która tę replikę wykonała, starała się odwzorować wszystkie znajdujące się na oryginale detale - powiedział Gój.



Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę, 30 stycznia. Tym razem Orkiestra zbiera środki dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.