Agencja Mienia Wojskowego ogłasza kolejny przetarg. Unikatowe pojazdy znów będzie można kupić w Lublinie.

Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie ogłasza przetarg / Krzysztof Kot, RMF FM / RMF FM

Tym razem szczególnie zadowoleni powinni być przede wszystkim fani czterech kółek. Na sprzedaż wystawiono aż 173 pozycje o łącznej wartości blisko 560 tys. zł. Zyski ze sprzedaży AMW tradycyjnie przekaże Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

To będzie raj dla fanów motoryzacji. Do kupienia unikat, kultowa Nysa 522 z 1991 roku - wersja z punktem wymiany poczty. Cena wywoławcza to 6,5 tys. zł. Na liście również 15 Starów 200 - wycenionych na 3 tys. zł za sztukę.

Agencja Mienia Wojskowego wystawiła również samochody Lublin, czy Jelcza śmieciarkę. Koneserzy w ofercie znajdą również autobusy, w tym autobus sztabowy za 7,5 tys. zł i sanitarkę.

Dla wielu osób wyprzedaż jest okazją do zdobycia mocno poszukiwanych częściach do samochodów Star 660, do Nyski i do Poloneza. Części te nie są już produkowane, dysponuje nimi właściwie tylko armia, a przetarg Agencji Mienia Wojskowego jest doskonałą okazją do zdobycia poszukiwanych unikatów.