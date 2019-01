Od 1 stycznia Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom co najmniej trójki dzieci bez względu na to, ile mają one lat. "To jest istotna zmiana dla wszystkich rodzin wielodzietnych. To nie jest karta dla dziadków, jak w mediach określono ten przywilej” – powiedziała w rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Chcemy pokazać wyraźnie, że rodzice rodziny wielodzietnej pozostają rodzicami na całe życie. To jest ich docenienie i dowartościowanie" – podkreśliła.

REKLAMA