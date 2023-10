Jak najlepiej przywołać nastrój i magię świąt? Czas oczekiwania na pierwszą gwiazdkę będzie pełen radości i miłych zaskoczeń dzięki kalendarzom adwentowym. W tym roku Empik przygotował mnóstwo propozycji dla niej, dla niego, dla dziecka, a nawet… dla czworonoga.

/ Materiały prasowe

Kiedyś kalendarze adwentowe dostawały przede wszystkim dzieci - miały im pomóc odliczać dni do świąt. Występowały głównie jako kolorowe pudełka z 24 okienkami z czekoladkami w środku.

Popularność takich kalendarzy adwentowych stale rośnie, a wybór z roku na rok jest coraz większy. Jednak obecnie przybierają one najróżniejsze formy i kryją w sobie nie tylko łakocie, ale także zabawki, kosmetyki, dekoracje świąteczne, świeczki, przybory do majsterkowania czy rozmaite gadżety. Można nimi obdarować już nie tylko najmłodszych, ale także dorosłych, a nawet ukochane zwierzaki.

Tradycyjne kalendarze ze słodkościamikryją w okienkach nadziewane pralinki, żelki, cukierki, ale nie tylko. Na uwagę zasługuje kalendarz adwentowy Lindt w białej, zimowej odsłonie, dostępny wyłączniew Empiku, oraz propozycja dla pełnoletnich od Anton Berg z czekoladkowymi buteleczkami z alkoholem.

Dla tych, którzy lubią odkrywać nowe smaki, trafionym wyborem będzie np. kalendarz z różnymi rodzajami herbat English Tea Shop czy Adalberts.

/ Materiały prasowe

Mamę, partnerkę, siostrę czy przyjaciółkę warto obdarować kalendarzem z kosmetycznymi niespodzianki, które nie tylko uprzyjemnią, ale i upiększą dni w oczekiwaniu na święta - zapewnią w tym czasie dobre samopoczucie, relaks i komfort.

Produkty do pielęgnacji, perfumy, akcesoria do makijażu - wśród propozycji dostępnych w Empiku można znaleźć bogaty wybór pięknych kalendarzy z efektowną zawartością renomowanych marek, tj. Baylis & Harding czy The Somerset Toiletry Co.

W naszym asortymencie nie brakuje propozycji dla mężczyzn - to kalendarze adwentowe z zestawami upominków dla tych, którzy prowadzą aktywny tryb życia, podążają za panującymi trendami czy uwielbiają majsterkować. W środku można znaleźć np. narzędzia, skarpety i różnego rodzaju gadżety.

/ Materiały prasowe

Ci, którzy sami chcą ukryć dla bliskich wybrane przez siebie upominki, znajdą w Empiku nietypowe kalendarze w kształcie Dziadka do orzechów, drewnianej szopki, piramidy z prezentów, a także gotowe torebki i woreczki z numerkami.

/ Materiały prasowe

Młodszym na pewno spodobają się te z motywem ich ulubionych bohaterów z bajek i filmów, jak Pokemon, Harry Potter, Star Wars, Marvel, Psi Patrol, Minecraft, Roblox czy Barbie. Hitami ponownie będą kalendarze adwentowe Lego oraz Funko, jednak w tym sezonie nie zabraknie także nowości jak np. zestaw do zabawy Gravitrax. Ciekawą, alternatywną propozycją dla zabawek może być kalendarz z 24 książeczkami w środku.

Za każdym okienkiem kryje się wspaniała historia, którą w oczekiwaniu na Święta można wspólnie odkrywać wraz z dzieckiem.

/ Materiały prasowe

Wśród tegorocznych propozycji Empiku są także kalendarze adwentowe dla... czworonożnych domowników. Przez 24 grudniowe dni psy i koty będą odkrywać nowe smakołyki.

/ Materiały prasowe

Pełny asortyment kalendarzy adwentowych dostępnych w Empiku znajduje się na stronie empik.com.