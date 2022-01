Minister infrastruktury zlecił kontrolę w departamencie transportu drogowego oraz w Komisji Weryfikacyjnej, która nadzoruje jakość egzaminów na prawo jazdy. To efekt dodania do systemu egzaminacyjnego co najmniej 9 pytań z wadliwymi odpowiedziami. "Trwa ustalanie bezpośrednich przyczyn błędu" - napisał w komunikacie resort Andrzeja Adamczyka.

