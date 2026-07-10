Pukają do drzwi bez uprzedzenia i proszą o paragony. Polacy zaskoczeni nową akcją

Urzędnicy pukają do drzwi i proszą o paragony. Oto szczegóły akcji GUS
Mieszkańcy różnych regionów Polski mogą zostać zaskoczeni wizytą ankietera Głównego Urzędu Statystycznego. Osoby, których gospodarstwa domowe zostały wytypowane do udziału w Badaniu Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD), mogą spodziewać się wizyty bez wcześniejszego uprzedzenia. Ankieter przedstawia się, okazuje identyfikator oraz wręcza wizytówkę, a następnie wyjaśnia, na czym polega udział w badaniu.
Jak przebiega badanie?
Badanie budżetów gospodarstw domowych to jedno z najważniejszych źródeł informacji o wydatkach, dochodach, spożyciu artykułów spożywczych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej Polaków. Ankieter prosi domowników o systematyczne zbieranie paragonów za zakupy i umieszczanie ich w specjalnej kopercie z logiem GUS. Jeśli za część wydatków nie otrzymano paragonu, należy je zanotować, podając wartość oraz rodzaj zakupionego towaru lub usługi.
Po wyrażeniu zgody na udział w badaniu, ankieter pozostawia pakiet materiałów i zapowiada kontakt telefoniczny, który ma potwierdzić uczestnictwo w projekcie. Badanie ma charakter ciągły i realizowane jest co miesiąc, dlatego ankieter może pojawić się ponownie w kolejnym miesiącu lub w innym terminie.
Jak informuje GUS na swojej stronie internetowej, zakres zbieranych informacji dotyczy:
- wydatków i dochodów gospodarstw domowych;
- spożycia ilościowego gospodarstw domowych;
- charakterystyki gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
- warunków mieszkaniowych;
- wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania;
- zasobności gospodarstw domowych;
- subiektywnej ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.
Dobrowolność i brak gratyfikacji
Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Osoby wytypowane do udziału mogą odmówić współpracy bez żadnych konsekwencji. Nie przewidziano żadnych nagród ani gratyfikacji finansowych za zbieranie paragonów. GUS podkreśla jednak, że udział w badaniu jest niezwykle ważny dla całego społeczeństwa.
Dlaczego zbieranie paragonów jest ważne?
Zgromadzone dane pozwalają na podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie polityki społecznej i gospodarczej. Wyniki badania wykorzystywane są do analizowania poziomu życia Polaków, struktury wydatków i dochodów, a także do planowania programów wsparcia dla rodzin czy seniorów. To właśnie na podstawie tych informacji rząd i instytucje publiczne kształtują politykę społeczną, która dotyczy wszystkich mieszkańców kraju.
Losowy dobór uczestników
Gospodarstwa domowe wybierane są do badania w sposób losowy. Oznacza to, że każdy może zostać wytypowany do udziału, niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu materialnego. W praktyce jednak nie każde wytypowane gospodarstwo musi zostać odwiedzone przez ankietera – wszystko zależy od harmonogramu i potrzeb badawczych GUS.