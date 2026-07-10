Pukają do drzwi bez uprzedzenia i proszą o paragony. Polacy zaskoczeni nową akcją

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Główny Urząd Statystyczny prowadzi ogólnopolskie badanie budżetów gospodarstw domowych. Ankieterzy odwiedzają wytypowane rodziny, prosząc o zbieranie paragonów i szczegółowe notowanie wydatków. Sprawdzamy, jak wygląda udział w badaniu, czy jest obowiązkowy i do czego wykorzystywane są zebrane dane.

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Mieszkańcy różnych regionów Polski mogą zostać zaskoczeni wizytą ankietera Głównego Urzędu Statystycznego. Osoby, których gospodarstwa domowe zostały wytypowane do udziału w Badaniu Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD), mogą spodziewać się wizyty bez wcześniejszego uprzedzenia. Ankieter przedstawia się, okazuje identyfikator oraz wręcza wizytówkę, a następnie wyjaśnia, na czym polega udział w badaniu.

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Jak przebiega badanie?

Badanie budżetów gospodarstw domowych to jedno z najważniejszych źródeł informacji o wydatkach, dochodach, spożyciu artykułów spożywczych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej Polaków. Ankieter prosi domowników o systematyczne zbieranie paragonów za zakupy i umieszczanie ich w specjalnej kopercie z logiem GUS. Jeśli za część wydatków nie otrzymano paragonu, należy je zanotować, podając wartość oraz rodzaj zakupionego towaru lub usługi.

Po wyrażeniu zgody na udział w badaniu, ankieter pozostawia pakiet materiałów i zapowiada kontakt telefoniczny, który ma potwierdzić uczestnictwo w projekcie. Badanie ma charakter ciągły i realizowane jest co miesiąc, dlatego ankieter może pojawić się ponownie w kolejnym miesiącu lub w innym terminie.

Jak informuje GUS na swojej stronie internetowej, zakres zbieranych informacji dotyczy:

wydatków i dochodów gospodarstw domowych;

spożycia ilościowego gospodarstw domowych;

charakterystyki gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;

warunków mieszkaniowych;

wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania;

zasobności gospodarstw domowych;

subiektywnej ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Dobrowolność i brak gratyfikacji

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Osoby wytypowane do udziału mogą odmówić współpracy bez żadnych konsekwencji. Nie przewidziano żadnych nagród ani gratyfikacji finansowych za zbieranie paragonów. GUS podkreśla jednak, że udział w badaniu jest niezwykle ważny dla całego społeczeństwa.

Dlaczego zbieranie paragonów jest ważne?

Zgromadzone dane pozwalają na podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie polityki społecznej i gospodarczej. Wyniki badania wykorzystywane są do analizowania poziomu życia Polaków, struktury wydatków i dochodów, a także do planowania programów wsparcia dla rodzin czy seniorów. To właśnie na podstawie tych informacji rząd i instytucje publiczne kształtują politykę społeczną, która dotyczy wszystkich mieszkańców kraju.

Losowy dobór uczestników

Gospodarstwa domowe wybierane są do badania w sposób losowy. Oznacza to, że każdy może zostać wytypowany do udziału, niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu materialnego. W praktyce jednak nie każde wytypowane gospodarstwo musi zostać odwiedzone przez ankietera – wszystko zależy od harmonogramu i potrzeb badawczych GUS.