​13 kolejnych członków gangu, skupionego wokół pseudokibiców Górnika Zabrze odpowie wkrótce przed sądem m.in. za udział w grupie przestępczej oraz przemyt i handel narkotykami. Akt oskarżenia przeciwko nim skierował do sądu śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Zdjęcie archiwalne / Policja

W całym śledztwie przeciwko temu gangowi do sądów przesłano już siedem aktów oskarżenia, które objęły łącznie 64 osoby.

Jak poinformował Dział Prasowy PK, sprawę 13 oskarżonych ostatnio osób rozpozna Sąd Okręgowy w Gliwicach.

Zarzucono im popełnienie 31 przestępstw, w tym m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu narkotyków oraz obrotu narkotykami w ilości przekraczającej 130 kg o czarnorynkowej wartości kilkuset tysięcy złotych - podała PK.



Jednemu z oskarżonych zarzucono także nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji, zaś innemu przestępstwo płatnej protekcji. Według śledczych, w zamian za 1000 zł miał obiecać jednemu z członków gangu zwrot prawa jazdy zatrzymanego za jazdę po użyciu środków odurzających. Miał też załatwić mu, by w tej sprawie nie toczyło się postępowanie karne.



Grupa działa w Zabrzu i okolicach

Oskarżonym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności.



Skupiona wokół środowiska pseudokibiców śląskiego klubu piłkarskiego zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym działała w Zabrzu i ościennych miejscowościach od 2011 r. - podaje Prokuratura Krajowa. Jej członkowie dopuszczali się licznych przestępstw o charakterze kryminalnym.



"Działalność grupy cechowała się ciągłością i intensyfikowała się wraz z upływem czasu. Jej struktura była wielostopniowa, z podziałem na funkcje i zadania w ramach grupy. Podporządkowanie liderom grupy w razie konieczności było wymuszane poprzez stosowanie przemocy. Działając w ten sposób członkowie grupy przejmowali kontrolę nad określonym terytorium, w celu prowadzenia tam przestępczej działalności i czerpania z tego zysków" - opisuje prokuratura.



Łącznie do sądów skierowano siedem aktów oskarżenia przeciwko członkom tego gangu. Objęły one 64 osoby, którym zarzucono popełnienie prawie 300 przestępstw.



Poprzedni akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gliwicach w kwietniu ubiegłego roku. Objęto nim 17 osób, którym zarzucono łącznie 93 przestępstwa, w tym udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków, ich przemytu, a także rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, zniszczenia mienia, gróźb karalnych, zmuszania do określonego zachowania oraz utrudniania postępowania karnego.