Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. pseudonim „Maślak”. Przywódca grupy pseudokibiców "Psychofans" odpowie za nakłanianie do zabójstwa prokuratora, który prowadził postępowanie przeciwko kibolom. Mężczyzna chciał też, by spalone zostały akta sprawy dotyczące pseudokibiców.

