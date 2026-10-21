Przypilnują powstawania dróg przy Porcie Polska. Wybrano firmę

RMF24

Port Polska wybrał firmę AYESA Polska, która będzie pełnić funkcję inżyniera kontraktu przy budowie około 90 kilometrów dróg prowadzących do przyszłego lotniska. W zakres inwestycji wchodzi m.in. nowe połączenie z autostradą A2 – poinformowała w środę spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Umowa dotycząca nadzoru nad przygotowaniem projektów i realizacją prac budowlanych jest warta 84,4 mln zł brutto. W przetargu wystartowało sześć podmiotów, a oferta AYESA Polska opiewała dokładnie na 84 392 649,30 zł brutto.

Firma będzie kontrolować przygotowanie dokumentacji, postęp robót oraz realizację umów związanych z powstaniem nowej sieci drogowej. Nadzór dotyczy czterech przedsięwzięć: Wschodniego Podłączenia Lotniska do A2, Wschodniej, Północnej i Zachodniej Obwodnicy Lotniska. Ostatnie z tych zadań obejmuje również modernizację fragmentu drogi krajowej nr 50.

Nowe drogi mają ułatwić dojazd do lotniska z różnych części Polski i lepiej połączyć je z istniejącą siecią transportową. Kluczowym elementem będzie trasa łącząca port z autostradą A2, a także dostęp do DK50 oraz dróg lokalnych.

Budowa układu drogowego jest częścią programu Port Polska. Obejmuje on ponadto budowę lotniska między Warszawą a Łodzią, rozwój Kolei Dużych Prędkości, centrum logistycznego i Airport City.

Zgodnie z obecnym harmonogramem lotnisko ma rozpocząć działalność w 2032 roku. Do końca tego samego roku ma zostać oddana linia KDP między Warszawą i Łodzią, o długości około 130 km. Kolejne odcinki – z Łodzi do Poznania i Wrocławia – mają być gotowe do 2035 roku.