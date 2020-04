Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w siedmiu województwach prognozuje wystąpienie przymrozków nocą i nad ranem. Spadki temperatur spodziewane są na Pomorzu, w Kujawsko-pomorskiem, na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, na Śląsku, na Podkarpaciu i w Małopolsce.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wydanie alertów pierwszego stopnia przed przymrozkami wynika z orientacyjnej prognozy zagrożeń synoptyków IMGW ważnej od godz. 7.30 we wtorek. Meteorolodzy przewidują nocny i poranny spadek temperatury do nawet -3 st. C, a przy gruncie do -5.

Dodatkowo IMGW informuje o miejscowych mgłach, które mogą utrudniać widzenie do 200 metrów - głównie na Kaszubach i Kujawach, miejscami osadzające szadź.



Przymrozki to zjawisko charakterystyczne w Polsce dla wiosny i jesieni. Mówimy o nich wtedy, gdy spadek temperatury poniżej 0 następuje przy średniej dobowej dodatniej.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najniższe w trzystopniowej skali i oznacza zaistnienie warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych. IMGW w przypadku alertu tego stopnia zaleca ostrożność.

Zachmurzenia w ciągu dnia

Jak informuje IMGW w dzień należy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna od 10°C, 11°C na północy do 15°C, 16°C na południu i zachodzie kraju.

Na Pomorzu zachodnim może wiać porywisty wiatr. Mocniejsze podmuchy mogą wystąpić również na południu kraju.