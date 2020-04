Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Alerty obowiązują w całym kraju, z wyjątkiem północnych powiatów woj. zachodniopomorskiego, gdzie będzie silnie wiało. Instytut przewiduje także, że w górach i na południu kraju spadnie śnieg.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Przymrozki pojawią się we wszystkich województwach. Prognozuje się, że temperatura będzie wahać się od -1 do -5 st. C, a przy gruncie miejscami może spaść do -6 st. C.

Ponadto IMGW ostrzega, że w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim przymrozkom mogą towarzyszyć również burze i oblodzenie, z kolei w woj. lubelskim burze z gradem, a w woj. pomorskim i na północy woj. zachodniopomorskiego - silny wiatr.



IMGW ostrzega również, że na południu kraju spadnie śnieg. Poprószy w powiecie żywieckim (woj. śląskie), w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim (woj. małopolskie) oraz w powiatach: jasieńskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim (woj. podkarpackie).



Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.