Piątkowy wieczór oraz noc na północy kraju zapowiadają się deszczowo. W nocy temperatura lokalnie spadnie poniżej zera. Pogoda będzie kapryśna także na południu kraju - tam może padać deszcz ze śniegiem, a w samych górach - śnieg.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski podkreśla, że zachmurzenie będzie małe. Słońce będzie przebijało się przez chmury. Ale w Polsce północnej i południowej będą pojawiały się przelotne opady deszczu - mówi.



Dodatkowo w Polsce południowej może się pojawić deszcz ze śniegiem, a w samych górach będzie padał śnieg. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, podobnie w Sudetach - zaznacza synoptyk, dodając, że podczas kolejnych dni, aż do poniedziałku w Tatrach może przybyć nawet do 20 cm śniegu. To samo dotyczy Sudetów - podaje Walijewski.



Wieczorem temperatura nie będzie za wysoka. Będzie wynosiła od około 6-8 st. C na północy, w rejonie Karpat też ok. 6 st. C, 9 st. w centrum, a najcieplej będzie dzisiaj na południu i na zachodzie - do 12 st. C - informuje.



Wiatr przeważnie będzie słaby, miejscami umiarkowany. Natomiast wysoko w górach może być nieco silniejszy do 65 km/h. Będzie on powodował - w połączeniu ze śniegiem - zawieje i zamiecie śnieżne - mówi synoptyk.



Na północy możliwe oblodzenia. Ostrzeżenia przed przymrozkami

Z kolei w nocy z piątku na sobotę będzie zachmurzenie umiarkowane. Natomiast w centrum i na południu będą przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu - dodaje.



W nocy temperatura minimalna będzie wynosić od -2 st. C na Suwalszczyźnie, w centrum ok. 2 st. C i 4 st. C na południowym zachodzie. W związku z taką temperaturą wydane zostały ostrzeżenia przed przymrozkami. Te ostrzeżenia zostały wydane dla północnej części kujawsko-pomorskiego i południowej części woj. pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują od północy do godz. 8 w sobotę - informuje Walijewski.



Dodaje także, że w rejonach podgórskich temperatura może spaść do -4 st. C. W nocy wiatr będzie przeważnie słaby, umiarkowany. Silniej jednak powieje w górach - nawet do 85 km/h.



Na północy kraju mogą występować lokalne oblodzenia.