W Sądzie Okręgowy w Gdańsku zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie zabójstwa kobiety w 2009 roku. Mąż ofiary został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności oraz na 8 lat pozbawiania praw publicznych. To on udusił żonę, a jej zwłoki zakopał w ich wspólnym ogródku.

Zdjęcie ilustracyjne / Kuba Kaługa / RMF FM

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez Prokuraturę Rejonową w Wejherowie w marcu 2017 roku. Do zdarzenia doszło 16 czerwca 2009 roku w Rumi. Sprawca udusił kobietę używając foliowego worka, który założył jej na głowę. Zwłoki ukrył w ogrodzie zamieszkałej przez siebie posesji, w wykopanym w tym celu dole, który przykrył wapnem, betonowymi płytami oraz warstwą ziemi.

Dwa dni po zabójstwie mężczyzna zgłosił na policji zaginięcie żony. Przeprowadzone wówczas czynności poszukiwawcze nie pozwoliły na wyjaśnienie okoliczności zaginięcia kobiety.



Na początku 2016 roku, w związku z informacją przekazaną przez matkę zaginionej, Prokuratura Rejonowa w Wejherowie przeprowadziła analizę materiałów z czynności poszukiwawczych. Podjęto wówczas decyzję o wszczęciu śledztwa, które w początkowej fazie prowadzone było o czyn polegający na pozbawieniu wolności.



Śledztwo pod nadzorem prokuratora prowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Przesłuchano świadków, w tym osoby najbliższe dla pokrzywdzonej oraz jej znajomych. Prokurator podjął decyzję o przeszukaniu położonej w powiecie wejherowskim nieruchomości zamieszkałej przez męża kobiety. We września 2016 roku w obecności biegłego i przy wykorzystaniu georadaru, odkryto miejsce zakopania zwłok i dokonano ich ekshumacji.



8 września 2016 zatrzymano mężczyznę i postawiono mu zarzuty znęcania się nad pokrzywdzoną i dokonania jej zabójstwa. W trakcie śledztwa okazało się, że mężczyzna odwiedzał strony internetowe, szukając informacji na temat skutecznego sposobu zabicia drugiego człowieka. Oskarżony nie przyznał się do winy,



Zgodnie z wnioskami złożonymi przez prokuratora Sąd uznał 51-letniego mężczyznę winnym zabójstwa żony i skazał go na karę 25 lat pozbawienia wolności.



(nm)