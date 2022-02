Do 4 lutego w różnych dzielnicach Poznania nastąpią przerwy w dostawie prądu. Jak poinformował Mateusz Gościniak z Oddziału Dystrybucji Enea Operator, powodem jest konserwacja i modernizacji linii energetycznych.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

We wtorek prądu nie będą mieli m.in. mieszkańcy dzielnicy Grunwald, Nowego i Starego Miasta oraz Kórnika, a w kolejnych dniach lokatorzy budynków na poznańskich Jeżycach oraz Osiedla Poznańskiego w gminie Deszczno.

Szczegółowa lista miejsc, w których nastąpią przerwy w dostawach energii to:

Poznań Grunwald

1 lutego 2022 r. w godz. 08:00 - 14:00

ul. Leśmiana 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

Poznań Nowe Miasto

1 lutego 2022 r. w godz. 08:30 - 13:00

ul. Sanocka 17.

Poznań Nowe Miasto

1 lutego 2022 r. w godz. 08:30 - 14:30

ul. Powozowa 8, 10.

Poznań Grunwald

1 lutego 2022 r. w godz. 08:30 - 11:30

ul. Moryńska od 4 do 19, ul. Grąbczowska bez 13 i 13B, ul. Bukowska 372, ul. Templińska 29, 34, 36, ul. Ławica od 2 do 20 parzyste, od 3 do 15 nieparzyste, ul. Złotowska 58, od 51 do 59 nieparzyste, ul. Perzycka 30B, 43, ul. Miastkowska od 69 do 97 nieparzyste, 118, 120, 122, 128, 134, 136, ul. Bobolicka 18.

gm. Kórnik

1 lutego 2022 r. w godz. 10:00 - 12:00

Dachowa ul. Południowa, ul. Złota, ul. Poznańska 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7a, 9, 11, 13, 17, 21, 27, dz. 110/5

Poznań Jeżyce

2 lutego 2022 r. w godz. 08:00 - 13:00

ul. Dąbrowskiego 529.

Poznań Jeżyce

2 lutego 2022 r. w godz. 08:00 - 14:00

ul. Szamarzewskiego 43, 45, 47.

Poznań Jeżyce

2 lutego 2022 r. w godz. 08:30 - 13:30

ul. Żarnowiecka od 11 do 29 nieparzyste, 49, 52, ul. Wiślana od 17 do 34, 36, 36A, ul. Narewska 7, 9, ul. Bużańska, ul. Dąbrowskiego dz. ¼, ul. Biskupińska 27, od 28 do 34 parzyste, 34A, od 41 do 55 nieparzyste, 48, 52, 54, Park&Ride, ul. Rzeszowska 2.

Poznań Grunwald

2 lutego 2022 r. w godz. 08:30 - 11:30

ul. Boczowska, ul. Wyszeborska, ul. Malechowska, ul. Roztocka, ul. Złotowska od 2 do 42 parzyste, 48, 9, 9A, 11, 19, 21, ul. Okonecka 3, ul. Bukowska od 328 do 364 parzyste, 364A, dz. 27/4, dz. 27/22.

gm. Deszczno

3 lutego 2022 r. w godz. 07:00 - 08:00

3 lutego 2022 r. w godz. 14:00 - 15:00

Osiedle Poznańskie ul Skwierzyńska 68, 69, Topolowa 5,6, 7, 8, 9,10, 11, Brzozowa 64, działka numer 70/1, 70/11, 70/5, 159/5, 178/2, Wietrzna 101, 102, Zielna, Jesionowa, Bukowa, Ognikowa, Olchowa, Kasztanowa, Świetlana 27, 27b, 48, 49, 50, 55, 56, OSP, KOŚCIÓŁ, działka numer 32/11, 76/1, 76/6, 76/7, Wrzosowa, Wspólna, Olchowa 1, 2, numer działki 58/19, Liliowa 1, 3, 4, 9, Cmentarna 21, 22, działka numer 31/29, 31/34, 31/36, Jaworowa, Brzozowa Świetlana, Dębowa, Pod Lasem, Pogodna, Jaśminowa, Orzechowa, Wietrzna

Poznań Stare Miasto

3 lutego 2022 r. w godz. 08:00 - 13:00

ul. Migdałowa od 1 do 17 nieparzyste, od 14 do 18 parzyste.

Poznań Jeżyce

3 lutego 2022 r. w godz. 08:00 - 12:30

ul. Dąbrowskiego 75.

gm. Krzykosy

3 lutego 2022 r. w godz. 08:15 - 15:00

Murzynowo Leśne ul. Poznańska, ul. Azaliowa, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Miętowa,

Poznań Jeżyce

3 lutego 2022 r. w godz. 08:30 - 11:30

ul. Biskupińska 60, 62, 66, 67, stacja bazowa telefonii komórkowej.

Poznań Grunwald

4 lutego 2022 r. w godz. 08:00 - 13:30

ul. Hetmańska od 102 do 112 parzyste.

gm. Swarzędz

4 lutego 2022 r. w godz. 08:00 - 12:00

Jasin ul. Poznańska dz. 344/2, dz. 94/1, Łowęcin dz. 94/1

Poznań Nowe Miasto

4 lutego 2022 r. w godz. 08:30 - 09:30

ul. Św. Michała 65, 67/71.

autor: Małgorzata Wosion