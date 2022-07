Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że przed nami weekend z umiarkowaną temperaturą, deszczem i burzami. W wielu miejscach będzie dość mocno wiało.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W piątek w Polsce w ciągu dnia będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Od wschodniej części wybrzeża i Pomorza po Podlasie możliwe są słabe burze, lokalnie z gradem.



Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 stopni w centrum i 24 stopni na południu oraz południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę IMGW prognozuje w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady deszczu, miejscami burze. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszych burz (również z gradem) będzie w centrum i na wschodzie kraju.

Na termometrach zobaczymy od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni w centrum i 23 stopni na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h, lokalnie w centrum kraju oraz wysoko w górach do 80 km/h.

W niedzielę Polska będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Holandią. Napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.

Również niedziela będzie pochmurna w większości kraju. Na północy i w centrum kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 19 stopni w Gdańsku przez 22 w Warszawie i Krakowie po 24 we Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze.