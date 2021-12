Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla większości województw. W niektórych regionach temperatura może spaść w nocy nawet do -18 stopni Celsjusza.

Turyści na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem obejmują województwa: podkarpackie, małopolskie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, a także części województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.



Powiaty objęte ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed mrozem / meteo.imgw.pl/ /

Ostrzeżenia obowiązują w większości przypadków od dzisiejszego wieczora do poniedziałkowego poranka. W woj. zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim w nocy na termometrach zobaczyć mamy nawet -18 stopni Celsjusza. Na Sądecczyźnie i w Tatrach będzie jeszcze zimniej - lokalnie do -20 stopni. Na Pomorzu ma być nieco cieplej - do -16 stopni. Takiej samej temperatury można spodziewać się m.in. w Krakowie i okolicach.



Na terenach objętych ostrzeżeniami wieczorem i w nocy może wiać wiatr - w większości powiatów jego prędkość ma nie przekroczyć 15 km/h.