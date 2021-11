​O włączenie się premiera Mateusza Morawieckiego do rozmów z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia zaapelowali medycy w białym miasteczku. Poinformowali, że decyzja o tym, co dalej z miasteczkiem, nie zostanie podjęta we wtorek.

Rzecznik prasowy Białego Miasteczka Gilbert Kolbe i przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok / Paweł Supernak / PAP

Dziś w białym miasteczku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

Jeśli premier tego rządu nie chce rozmawiać z nami, to będziemy tworzyć koalicję wokół komitetu prestacyjno-strajkowego z innych życzliwych osób, które widzą ten sam problem co my - medycy - powiedziała przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Przypomniała, że we wtorek komitet wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o spotkanie.

"Nadszedł ten moment na pańskie włączenie się do rozmów z nami, o którym Pan wspominał kilka dni temu" - czytamy w liście.



Myśleliśmy, że ten premier rządu, ten minister zdrowia i ta partia rządząca weźmie odpowiedzialność i przypomnę też o założeniach, które były przyjęte jako program partii PiS - na pierwszym miejscu zdrowie - mówiła Ptok w czasie konferencji.



Co będzie z białym miasteczkiem? To nie będziemy dzisiaj decydować, bo to jest decyzja komitetu, natomiast zmieni się na pewno działanie komitetu w zakresie już wyłącznie kierowania wniosków do ekipy rządzącej - dodała.



Z kolei rzecznik białego miasteczka Gilbert Kolbe mówił, że do tej pory nie zapadła żadna decyzja o zakończeniu takiej formy protestu.



Mieszkańcy białego miasteczka nieustannie są - jak widać - niezależnie od aury. I dalej tutaj będziemy, chyba że komitet podejmie inną decyzję - mówił.



Medycy byli pytani też o to, czy planują zaostrzenie akcji protestacyjnej. Akcja sama się zaostrza - powiedział Kolbe. Wskazał, że oddziały szpitalne w części miast są również częściowo zamykane.





Protestujący uczcili również pamięć medyków zmarłych z powodu Covid-19 - zapalono dla nich znicze. Z szacunków komitetu wynika, że od marca 2020 do listopada 2021 r. na tę chorobę zmarło 535 medyków.



Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.



Białe miasteczko 2.0 powstało 11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.